Sokak röportajında ilginç an: 'Sinan Oğan'ın yeğeniyim, dayım yanlış yaptı'

Yayınlanma: 26.05.2023 - 09:03

Güncelleme: 26.05.2023 - 09:56

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, sosyal medya hesabından bir sokak röportajı paylaştı.

Röportajda ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 'yeğeni' olduğunu ileri süren seçmen; ikinci turda Erdoğan'ı destekleme kararı alan 'dayısının' yanlış yaptığını düşünerek, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıklıyordu.

Seçmen videoda, "Onun politikasını kendime uygun bulmuyorum, yanlış yaptığını düşünüyorum o yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim" ifadelerini kullandı.

'ŞAKASINA SÖYLEDİM'

İsminin Emir Kalkan olduğu öğrenilen genç, videonun gündem olmasının ardından sosyal medyada Oğan'ın yeğeni olmadığını, 'şaka yaptığını' açıkladı. Kalkan, "Şakasına söyledim Sinan Oğan dayım değil. Yayılmasın, kimse zarar görmesin" dedi.

Şakasına söyledim sinan oğan dayım değil. Yayılmasın, kimse zarar görmesin. https://t.co/QASq2MTImB — Emir Kalkan (@khalifakalkan) May 25, 2023

SİNAN OĞAN ALINTILADI

Kalkan'ın açıklamasını, Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayan Sinan Oğan da Twitter'dan alıntıladı.

Oğan, "Bir sürü insanı trollemiş, madara etmişsin yeğen :)" ifadelerini kullandı.