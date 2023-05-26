2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Sokak röportajında ilginç an: 'Sinan Oğan'ın yeğeniyim, dayım yanlış yaptı'

ATA İttifakı'ndan aday olan ancak seçilemeyince saf değiştirip Cumhur İttifakı'nı desteklemeye başlayan, son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'eleman' olarak tanımladığı Sinan Oğan'ın yeğeni olduğunu iddia eden bir genç sokak röportajında konuştu, o video sosyal medyaya damga vurdu. Genç, videonun gündem olmasının ardından Oğan'ın yeğeni olmadığını, 'şaka yaptığını' açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 09:03
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, sosyal medya hesabından bir sokak röportajı paylaştı. 

Röportajda ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 'yeğeni' olduğunu ileri süren seçmen; ikinci turda Erdoğan'ı destekleme kararı alan 'dayısının' yanlış yaptığını düşünerek, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıklıyordu.

Seçmen videoda, "Onun politikasını kendime uygun bulmuyorum, yanlış yaptığını düşünüyorum o yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim" ifadelerini kullandı.

'ŞAKASINA SÖYLEDİM'

İsminin Emir Kalkan olduğu öğrenilen genç, videonun gündem olmasının ardından sosyal medyada Oğan'ın yeğeni olmadığını, 'şaka yaptığını' açıkladı. Kalkan, "Şakasına söyledim Sinan Oğan dayım değil. Yayılmasın, kimse zarar görmesin" dedi.

SİNAN OĞAN ALINTILADI

Kalkan'ın açıklamasını, Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayan Sinan Oğan da Twitter'dan alıntıladı.

Oğan, "Bir sürü insanı trollemiş, madara etmişsin yeğen :)" ifadelerini kullandı.


Sinan oğan 2023 seçimleri sokak röportajı

İlgili Haberler

Sinan Oğan günler sonra videoyla ortaya çıktı: Çoğu şeyi çime atıyorum...

Sinan Oğan günler sonra videoyla ortaya çıktı: Çoğu şeyi çime atıyorum...
Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması: Cumhur İttifakı elemanı gibi çalışıyor

Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması: Cumhur İttifakı elemanı gibi çalışıyor
Son dakika... Sinan Oğan 'HÜDA PAR'ı unutarak kendini böyle savundu: Ne yapsaydım HDP ile yan yana mı gelseydim?

Son dakika... Sinan Oğan 'HÜDA PAR'ı unutarak kendini böyle savundu: Ne yapsaydım HDP ile yan yana mı gelseydim?

En Çok Okunan Haberler