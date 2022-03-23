Cüneyt Özdemir'den 'İhsan Şenocak' tepkisi: Uçağa biniyorsun yanında yobaz bir insan var...
Gazeteci Cüneyt Özdemir, ilahiyatçı İhsan Şenocak'ın uçakta içki içenleri hedef aldığı sözleri üzerine "Ben de uçakta denk gelirsem yobaz insanların yanında oturmak istemiyorum" dedi.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) adıyla faaliyet gösteren İslamcı çevrenin lideri İhsan Şenocak'ın uçakta seyahat esnasında içki içenleri hedef alan çıkışına sert tepki gösterdi.
Bir dönem Diyanet'te çeşitli kademelerde görev yapan Şenocak, "Yurt dışına çıktığın zaman uçağın içindeki hostes içki servisi de yapıyor. Uçağın içini meyhaneye çevirmişler. Yanındaki adam içiyor. Ona 'dur' diyeceksin. Yanındaki adama 'benim yanımda içme' diyeceksin. Yanındaki ayyaş adamla yolculuk edilmez. Hayatımda meyhaneye girmedim. İçince sarhoş olacak bu adam. Ne konuşacağı, ne yapacağı belli değil. Git nerede zıkkımlanıyorsan, orada zıkkımlan" demişti.
Gazeteci Cüneyt Özdemir Youtube kanalındaki yayınında, Şenocak'ı sert sözlerle eleştirdi. Şenocak için, "Diyanet tarafından kadınlara yönelik sözleri nedeniyle işine son verilen ilahiyatçıymış" sözlerini sarf eden Cüneyt Özdemir, "Ben de uçakta denk gelirsem bu beyefendinin yanında oturmak istemiyorum. Çünkü ben de aydın insanlarla uçmak istiyorum. Uçağa biniyorsun yanında yobaz bir insan var. Rahatsız oluyorsun" ifadelerini kullandı.
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