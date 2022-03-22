Diyanet'in kovduğu İhsan Şenocak: 'Uçakta yanınızdaki adam içki içerse, içme diyeceksiniz'

22 Mart 2022 Salı, 10:38

Diyanet tarafından kadınlara yönelik sözleri nedeniyle işine son verilen İlahiyatçı İhsan Şenocak, uçakta seyahat esnasında verilen alkollü içecekler hakkında açıklamalarda bulundu.

"Uçağın içerisinde hostes içki servisi yapıyor. Meyhaneye çevirmişler uçağın içini" diyen Şenocak, "Git nerede zıkkımlanırsan orada zıkkımlan" dedi.

Şenocak, şunları şöyle:

“Uçağın içerisinde hostes içki servisi yapıyor. Meyhaneye çevirmişler uçağın içini. İçiyor yanımdaki adam. Ama dur diyeceksiniz, benim yanımda içme kardeşim diyeceksin. Ya bana bir yer verin… Ya ben ayyaş bir adamın yanında gidemem kardeşim. İçince sarhoş olacak bu adam. Ne konuşacağı belli değil. Git nerede zıkkımlanırsan orada zıkkımlan”







