Muhalefeti 'terör'le suçlamıştı... Adalet Partisi'nden Mustafa Destici hakkında suç duyurusu

Adalet Partisi, şehitler üzerinden 25 partiyi hedef gösteren BBP lideri Mustafa Destici hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, “Destici’nin X’teki paylaşımları, şehitler üzerinden yapılmış siyasi bir istismardır” denildi.

Mehmet Oflaz
Yayınlanma: 15.01.2024 - 10:59
Muhalefeti 'terör'le suçlamıştı... Adalet Partisi'nden Mustafa Destici hakkında suç duyurusu
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak’ın kuzeyinden gelen şehit haberleri üzerine, Cumhur İttifakı hariç bütün partileri ‘teröristlikle’ suçladı. 25 partiyi hedef gösteren Destici, “Terörün tüm unsurlarına karşı topyekün mücadele edilmelidir” dedi. Destici’ye siyasi partilerden tepki yağarken, Adalet Partisi konuyu yargıya taşıdı.

YARGIYA TAŞINDI!

Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Necati Yıldırım, Destici’nin, “Terörü övme ve meşru gösterme” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarını işlediğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

‘SİYASİ BİR İSTİSMARDIR’

Cumhuriyet’in ulaştığı suç duyurusu dilekçesinde, “Şüpheli BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin X’teki paylaşımları, şehitler üzerinden yapılmış siyasi bir istismardır, başta yöneticisi bulunduğumuz partimiz olmak üzere vatan ve millet sevgisi tescilli bazı siyasi partileri hedef haline getirici provakatif bir söylemdir ve TCK’nin 216/1 uyarınca ‘halkı kin ve düşmanlığa tahriksuçudur. Partimize ve paylaşımdaki listede ismi geçen 25 partiye oy veren yurttaşlara karşı Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işlenmiştir” denildi.

Öte yandan Destici hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılması talep edildi.


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