ÇYDD'den okullara imam atanmasına tepki: Laikliğe aykırı eğitim

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, okullarda imamların görevlendirilmesine tepki gösterdi. ÇYDD, “Laiklik siyasal uygulamalarla saldırıya uğruyor. Çocukların psikolojik gelişimi risk altında. Bu ağır yanlıştan dönülmeli” açıklaması yaptı.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 09.06.2023 - 03:00
ÇYDD'den okullara imam atanmasına tepki: Laikliğe aykırı eğitim
Abone Ol google-news

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), İzmir ve Eskişehir’deki milli eğitim müdürlüğü ile il müftülüğü arasında imzalanan protokol kapsamında “manevi danışmanlık” hizmeti adıyla okullara imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kuran kursu öğreticilerinin görevlendirilmesine tepki gösterdi.

İlgili derslerin pedagojik formasyon eğitimi almış öğretmenler tarafından da verilebileceğini söyleyen ÇYDD, imzalanan protokolün laiklik ilkesine ve kanunlara da açık bir şekilde aykırı olduğunu ifade etti. 

Açıklamanın devamında özetle şunlar kaydedildi:

“Çağdaşlaşmanın, bilimsel ilerlemenin ve toplumsal barışın güvencesi olan laiklik, siyasal uygulamalarla saldırıya uğruyor, hukuksal güvencelerin içi boşaltılıyor. Pedagojik formasyonu olmayan imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı, Kuran kursu öğreticisi ve Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin eğitim-öğretim süreçlerine katılmaları çocukların psikolojik gelişimi için ciddi bir risk oluşturmaktadır. İlgili dersler Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde pedagojik formasyon eğitimi almış öğretmenler tarafından da verilebilecekken böylesine anayasaya ve yasalara aykırı bir düzenlemeye gidilmesi ülkemizin geleceği adına kaygı vericidir.”

ÇYDD, MEB’i yasal sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.


Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ÇYDD İmam okul

İlgili Haberler

İmamhatip'e dönüştürülen okulda eğitim çilesi: 'Öğrenciler artık 3-4 km ötedeki okullara gitmek zorunda'

İmamhatip'e dönüştürülen okulda eğitim çilesi: 'Öğrenciler artık 3-4 km ötedeki okullara gitmek zorunda'
Okullara imam atanmasına TİP’ten tepki: Milli Eğitim Müdürü hesap versin!

Okullara imam atanmasına TİP’ten tepki: Milli Eğitim Müdürü hesap versin!
CHP'den okullara imam ve vaiz görevlendirilmesine tepki!

CHP'den okullara imam ve vaiz görevlendirilmesine tepki!

En Çok Okunan Haberler