ÇYDD'den okullara imam atanmasına tepki: Laikliğe aykırı eğitim

Yayınlanma: 09.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.06.2023 - 03:00

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), İzmir ve Eskişehir’deki milli eğitim müdürlüğü ile il müftülüğü arasında imzalanan protokol kapsamında “manevi danışmanlık” hizmeti adıyla okullara imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kuran kursu öğreticilerinin görevlendirilmesine tepki gösterdi.

İlgili derslerin pedagojik formasyon eğitimi almış öğretmenler tarafından da verilebileceğini söyleyen ÇYDD, imzalanan protokolün laiklik ilkesine ve kanunlara da açık bir şekilde aykırı olduğunu ifade etti.

Açıklamanın devamında özetle şunlar kaydedildi:



“Çağdaşlaşmanın, bilimsel ilerlemenin ve toplumsal barışın güvencesi olan laiklik, siyasal uygulamalarla saldırıya uğruyor, hukuksal güvencelerin içi boşaltılıyor. Pedagojik formasyonu olmayan imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı, Kuran kursu öğreticisi ve Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin eğitim-öğretim süreçlerine katılmaları çocukların psikolojik gelişimi için ciddi bir risk oluşturmaktadır. İlgili dersler Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde pedagojik formasyon eğitimi almış öğretmenler tarafından da verilebilecekken böylesine anayasaya ve yasalara aykırı bir düzenlemeye gidilmesi ülkemizin geleceği adına kaygı vericidir.”

ÇYDD, MEB’i yasal sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.