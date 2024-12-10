Daha önce AKP’lileri atamıştı: Esenyurt kayyumu Can Aksoy, bu sefer de AKP’lilerin akrabalarını atadı!

Daha önce belediyeye AKP’li isimleri atayan Esenyurt kayyumu Can Aksoy’dan yeni atamalar geldi. Buna göre Aksoy belediyede iki göreve AKP’lilerin akrabalarını atadı.

Daha önce AKP’lileri atamıştı: Esenyurt kayyumu Can Aksoy, bu sefer de AKP’lilerin akrabalarını atadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2024 - 22:05

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla belediyeye kayyum olarak atanan Can Aksoy, bu sefer de belediyeye AKP’lilerin akrabalarını atadı. 

Daha önce AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Yusuf Ulutaş’la birlikte 2015 yılında İstanbul’dan AKP milletvekili adayı olan Ümit Ünal, Aksoy’un kararıyla başkan yardımcılığına atanmıştı. 

Tüm bunlarla beraber, kayyum Aksoy’dan yeni atamalar geldi. Buna göre, belediyeye bağlı Ruhsat Müdürlüğü’ne İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Togay Çoban’ın kayınbiraderi Sakin Çelik atandı.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nde ise AKP Esenyurt İlçe Başkanı Harun Özer'in kayınbiraderi Abdulmuttalip Şahin görevlendirildi. 


Etiketler: #Esenyurt #can aksoy #Atama

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