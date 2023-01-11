Danıştay İDDK'den 'Öğrenci andı' kararı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 17:21

Güncelleme: 11.01.2023 - 17:21

Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un Danıştay 8. Daire’nin “Öğrenci Andı’nın” okullarda okutulmasını kaldıran düzenlemeyi onama kararına karşı “kararın düzeltilmesi" başvurusunu görüştü. Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu, Koncuk’un istemini reddetti.

Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu’nun ret gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Danıştay Dava Daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar hakkında ancak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. Maddesinde yazılı nedenlerle kararın düzeltilmesi istenebilir. Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar ise adı geçen Kanun maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymamaktadır. Bu nedenle kararın düzeltilmesi isteminin reddine oy çokluğuyla karar verildi.”

Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu’nun kararına ilişkin yazılı açıklama yapan Koncuk, şunları kaydetti:

“Öğrenci Andı’nın kaldırılması ile talebiyle açılan bir davada Andımızın içeriğini ve okutulmasını savunan idarenin aradan birkaç sene geçtikten sonra bu kez Andımızın kaldırılması gerektiği yönünde görüş bildirmesi objektif/nesnel gerekçelerle açıklanamaz.

Tetkik Hakimi Ayyüce Armağan’ın kabul edilmesi görüşü, üyeler Hasan Odabaşı ve Muhsin Yıldız’ın karşı oyuna rağmen, 11 üyenin kabul oyu ile, Danıştay İDDK’nın Andımız kararına, itirazım reddedildi. Anayasa Mahkemesine gideceğiz. Avukatım Uğur Tarhan’a teşekkürler.

Bu karar ile Andımız ile ilgili açtığım davalar ile, Danıştay süreci bitmiştir. Bundan sonra Anayasa Mahkemesine gitmekten başka çare kalmamıştır. Milletimiz adına yakından takipçisiyiz.”