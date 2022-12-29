'Hukuk’ düzenlemesinde 13 yıl sonra karar: Danıştay iptal etti
Ankara Barosu, hukuk fakültesi mezunu olmayanlara hukuk fakültesinde yüksek lisans ve doktora; doktorasını tamamlayanlara da doçentlik yapma olanağı sağlayan düzenlemenin 13 yıl sonra iptal edildiğini açıkladı.
Yükseköğretim Kurulu, (YÖK) 2009’da, hukuk alanında yüksek lisans, doktora ve doçentliğe başvurulabilmesi için hukuk fakültesi mezunu olma şartını kaldırdı. Ankara Barosu, kararı yargıya taşıdı.
Danıştay 8. Dairesi, davayı reddetti ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİDDK) kararı bozdu. Bu nedenle 8. Daire, DİDDK’nin kararına uyarak, düzenlemeyi iptal etti.
Söz konusu düzenlemeleri yapma yetkisinin Üniversitelerarası Kurul’a verildiği kaydedilen kararda, düzenlemenin hukuka uygun olmadığı kaydedildi.
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