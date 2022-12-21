Danıştay üyelerinden İmamoğlu değerlendirmesi: Karar kesinleşse de görevden alınamaz

21 Aralık 2022 Çarşamba, 09:59

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilip siyasi yasaklı hale getirilmesine ilişkin yargı dünyasından dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, konuya ilişkin kaleme aldığı köşe yazısında Danıştay üyelerinin karar sonrası İmamoğlu'nun görevden alınıp alınamayacağına ilişkin görüşlerini aktardı.

Yazısında Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesini hatırlatan Aydemir, kanunda ‘şahıslara ya da kamu kurumlarına hakaret’ diye bir suç belirtilmediğini belirterek “Danıştay üyelerine sordum. Konuştuklarımın tamamı İmamoğlu hakkında karar kesinleşse dahi görevden alınamayacağını söylüyor. Çünkü hakaret suçu, belediye başkanlığına engel teşkil etmiyor” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı’nın istinaf veya Yargıtay mahkemelerinden onaylansa dahi görevden el çektirilemeyeceğini yazan Aydemir, “İmamoğlu kararı istinaf ve Yargıtay’dan dönebilir veya onanabilir. Bu durumda dahi, İçişleri bakanının Danıştay’a başvurusundan görevden el çektirme diye bir karar çıkmaz. Danıştay’dan kiminle konuştuysam aynı yorumda bulundu” dedi.

Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesinde uzaklaştırma kararıyla ilgili kısım şöyle: Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye organları veya bu organların üyeleri, kesin hükme kadar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir. Görevden uzaklaştırma kararı iki ayda bir gözden geçirilir. Devamında kamu yararı bulunmayan görevden uzaklaştırma kararı kaldırılır.”