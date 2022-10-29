Danıştay'ın kararının ardından Büro Memur-Sen harekete geçti: Adalet'te 'sakal' devri
Danıştay, kamudaki kılık kıyafet yönetmeliğinde yer alan, “her gün tıraş olunacağı, sakal bırakılamayacağına” dair hükmü iptal etmişti. Danıştay’ın aldığı bu karar mevzuata da işlendi. Böylece memurların sakal bırakması serbest hale geldi. Adalet Bakanlığı’nda yapılan kurum idari kurul toplantısına yetkili sendika olarak Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen katıldı.
Toplantıda bakanlığın merkez ve taşra teşkilatındaki personelin istek ve sorunları ele alındı. Adliye çalışanlarının özlük ve mali haklarıyla ilgili konular değerlendirildi.
Büro Memur-Sen toplantıda, görevde yükselme sınavının açılması, yemek yardımı tutarının güncellenmesi, giyecek yardımının günümüz koşullarına göre belirlenmesi, adliyelere kreş açılması, nöbet ücreti uygulamalarıyla ilgili sorunların giderilmesi, idari kadrolara hakim ve savcı sınıfından olmayan personelin atanabilmesi, icra müdür ve müdür yardımcılığına atanmada 35 yaş şartının kaldırılması, yemekhanesi bulunan adliyelere aşçı kadrosu verilmesi, yemekhanesi bulunmayan adliyelerde ise yemekhane açılması, kurumca yemek çıkarılması gibi birçok talebi gündeme getirdi.
Sendika ayrıca “Danıştay’ın, erkek memurların sakal bırakmasına izin veren kararının gereğinin yapılmasını” da istedi.
Video Haberler
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar için saat uyarısı
- CHP'liler de o ismin adaylığını reddetmiyor
- O liste nasıl hazırlanıyor
- Araçlara 'alkol kilidi' geliyor
- Saray'ın davetine yönelik açıklama
- Fatih Portakal açıkladı: Ekranlara geri mi dönüyor?
- '28 AKP'li vekil kapının ağzında'
- AKP'li belediyeden skandal hareket
- Marmara Denizi'nde deprem
- Başsavcılıktan Fincancı ve TTB davanamesi