Danıştay'ın kararının ardından Büro Memur-Sen harekete geçti: Adalet'te 'sakal' devri

29 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Toplantıda bakanlığın merkez ve taşra teşkilatındaki personelin istek ve sorunları ele alındı. Adliye çalışanlarının özlük ve mali haklarıyla ilgili konular değerlendirildi.

Büro Memur-Sen toplantıda, görevde yükselme sınavının açılması, yemek yardımı tutarının güncellenmesi, giyecek yardımının günümüz koşullarına göre belirlenmesi, adliyelere kreş açılması, nöbet ücreti uygulamalarıyla ilgili sorunların giderilmesi, idari kadrolara hakim ve savcı sınıfından olmayan personelin atanabilmesi, icra müdür ve müdür yardımcılığına atanmada 35 yaş şartının kaldırılması, yemekhanesi bulunan adliyelere aşçı kadrosu verilmesi, yemekhanesi bulunmayan adliyelerde ise yemekhane açılması, kurumca yemek çıkarılması gibi birçok talebi gündeme getirdi.

Sendika ayrıca “Danıştay’ın, erkek memurların sakal bırakmasına izin veren kararının gereğinin yapılmasını” da istedi.