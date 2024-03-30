Davut Güloğlu'nun tanıtımını yapan paramotor elektrik tellerine takıldı, pilot yaralandı

Düzce'de, 31 Mart yerel seçimlerine katılacak olan Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu'nun havadan tanıtımını yapan paramotor, elektrik tellerine takıldı. Yaralanan paramotor pilotu Beçhan Esen, tedaviye alındı.

DHA
Yayınlanma: 30.03.2024 - 16:19
Davut Güloğlu'nun tanıtımını yapan paramotor elektrik tellerine takıldı, pilot yaralandı
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Arapçifliği Mahallesi Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu'nun havadan tanıtımını yapan Beçhan Esen, rüzgarın da etkisiyle kullandığı paramotorun kontrolünü kaybetti. Düşmeye başlayan paramotor, elektrik tellerine takıldı. Yaralanan pilot, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Elektriğin kesilmesinin ardından paramotor Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından tellerden alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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