Davutoğlu, 'Meydan okuyorum' diyerek paylaştı: 'Ben dahil bütün eski başbakanların ve cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli'
Twitter hesabından 'Meydan okuyorum' diyerek video paylaşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Birinci ve ikinci derece akrabaları, ben dahil bütün eski başbakanların ve cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından 'Meydan okuyorum' notuyla video paylaştı. Davutoğu, videoda, "Ben dahil bütün eski başbakanların ve cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli" dedi.
Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Büyük bir yangın var. Büyük bir deprem var. Milletin hukukunu gözetmeyenlere karşı hakkın, adaletin ve milletin hukukunun sesini yükseltmek vefasızlık değildir. Buradan meydan okuyorum. Birinci ve ikinci derece akrabaları, ben dahil bütün eski başbakanların ve cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli."
"BÜTÜN TEŞKİLAT MENSUPLARINA SESLENİYORUM"
"Vicdan sahibi bütün milletvekillerine, bütün teşkilat mensuplarına sesleniyorum. Milletin ızdırabını, çilesini görün ve milletten aldığını destekle geldiğiniz yerlerde milletin hukukunu koruyun."
Meydan okuyorum! pic.twitter.com/tbLKbkqa3t— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) April 22, 2022
Video Haberler
- Erdoğan'ın eski doktorundan iktidarı kızdıracak paylaşım
- 6. kattan düşen çocuğun hayatını 'bacağı' ile kurtardı
- Yaralı bulduğu caretta carettayı hastaneye yetiştirdi
- İmamoğlu, koltuğunu Arif Kabasakal'a devretti
- Fransa’da tarihi seçim: Macron mu? Le pen mi?
- Bir katliam yaşanıyor ve AKP bu katliama ortak
- Gezi davasında yine karar çıkmadI
- 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu 3 evi kül etti
- AKP’li belediye görevlisi dolandırıcılıktan tutuklandı
- Erdoğan açıkladı: Şehit sayısı 3'e yükseldi
En Çok Okunan Haberler
-
- İmam Halil Konakçı'dan skandal sözler
- İki Rus oligark, aile üyelerini öldürüp intihar etti
- Erdoğan 8. yılda da şaşırtmadı
- Hamile kadın emojisiyle karşılık verdi, ortalık karıştı
- Mehmet Metiner'den AKP'ye sert uyarı
- 'Yanılmaya şimdiden hazır olsunlar'
- 'Akşener'in ciddi bir hazırlığı var' iddiası
- Erdoğan'ın eski doktorundan iktidarı kızdıracak paylaşım
- AKP’nin sandık planı
- 'Hiçbir kararda bize danışılmıyor'