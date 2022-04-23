Davutoğlu, 'Meydan okuyorum' diyerek paylaştı: 'Ben dahil bütün eski başbakanların ve cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli'

23 Nisan 2022 Cumartesi, 14:05

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından 'Meydan okuyorum' notuyla video paylaştı. Davutoğu, videoda, "Ben dahil bütün eski başbakanların ve cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli" dedi.

Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Büyük bir yangın var. Büyük bir deprem var. Milletin hukukunu gözetmeyenlere karşı hakkın, adaletin ve milletin hukukunun sesini yükseltmek vefasızlık değildir. Buradan meydan okuyorum. Birinci ve ikinci derece akrabaları, ben dahil bütün eski başbakanların ve cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli."

"BÜTÜN TEŞKİLAT MENSUPLARINA SESLENİYORUM"

"Vicdan sahibi bütün milletvekillerine, bütün teşkilat mensuplarına sesleniyorum. Milletin ızdırabını, çilesini görün ve milletten aldığını destekle geldiğiniz yerlerde milletin hukukunu koruyun."