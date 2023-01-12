Davutoğlu: Trol çeteleri operasyon yapıyor
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "imza yetkisi" tartışmalarına yol açan "Cumhurbaşkanı karar alırken bizi dinlemez kendi karar alırsa kriz çıkar, Meclis desteğini kaybeder, ülke yeniden seçime gider" ifadelerine açıklık getirdi. 'Trollerin' operasyon düzenlediğini söyleyen Davutoğlu, "Bir merkez benim açıklamalarından önünü arkasını kesiyor 30 saniyelik videoyu paylaşıyor, herkes tüm konuşmayı bu sanıyor. Operasyon burada. Trol çeteleri bunu yapıyor" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "yetki krizi" iddialarına neden olan "Altılı Masa liderlerinin Cumhurbaşkanı gibi imza yetkisi olacak. Cumhurbaşkanı aldığımız kararları kabul etmezse kriz çıkar, Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gider" sözlerine açıklık getirdi. Tele1 yayınında konuşan Davutoğlu, "Uzun bir programın içinden bir dalga oluşturuyor. Bir merkez benim açıklamalarından önünü arkasını kesiyor 30 saniyelik videoyu paylaşıyor, herkes tüm konuşmayı bu sanıyor. Birileri bu dalgayı büyütüyor iyi niyetli olsa da. Operasyon burada. Trol çeteleri bunu yapıyor" dedi.
Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Biz cumhurbaşkanını yalnız bırakmayacağız. O makamı en iyi şekilde temsil edecek bir adayı bulacağız ve hep beraber arkasında duracağız. İmzadan kastım da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kurumsal aklı harekete geçirecek. Bu, onun üzerinde bir vesayet oluşturacak anlamına gelmez.
Bizim cumhurbaşkanı adayımızı göreceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden vasıfta bir cumhurbaşkanı olarak en önde olacak, bizler onu dışarıdan seyretmeyeceğiz."
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