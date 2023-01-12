Soylu'nun trol ağındaki Emin Şen TMTF'de yöneticiymiş

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 20:51

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 20:51

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Emin Şen’in sahibi olduğu SM360’ın ve ortağı olduğu 'Native Şirketi'nin sosyal medya yönetimi için çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumlarından aldığı yüzbinlerce dolarlık ihaleleri açıkladı.

Süleyman Soylu'nun 8 bin kişilik bir trol ordusunun olduğunu belirten Özel, bu trol ordusunun başında Emin Şen'in olduğunu, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Polis Teşkilatı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptığını aktardı.

CHP'li Özel konuşurken İçişleri Bakanlığı 'Bakan Müşaviri' başlığını erişime kapattı, Emin Şen'in görevi 'Bakan Danışmanı' olarak değiştirildi. Şen de Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı ancak sosyal iş ağı ve paylaşım platformu Linkedin hesabındaki ayrıntılar dikkat çekti.

Şen'in Linkedin hesabında 'Native şirketi' ve 'SM 360' şirketinin yer alması dışında Kasım 2016 yılından beri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak halen görev yaptığı görüldü.

"ŞU AN BİR ÜYELİĞİ YOK"

Dikkat çeken bilgiyi Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'na sorduğumuz kurum yetkililerinden Cumhuriyet'e yapılan açıklamada Şen'in 2 yıl önce Yönetim Kurulu Üyesi olduğu şu an bir üyeliğinin bulunmadığı belirtildi.

Federasyondan yapılan açıklamada ayrıca yönetim kurulu üyelerinin herhangi bir maaş ya da huzur hakkı almadığı ifade edildi.