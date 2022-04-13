Davutoğlu’na 'Amerika'nın posta beygiri' demişti: AYM 'ifade özgürlüğü' dedi

13 Nisan 2022 Çarşamba, 11:01

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu’nun 2011 yılında AKP iktidarının Türkiye’nin Suriye politikalarını eleştirirken kullandığı ağır ifadeler Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından 'ifade özgürlüğü' olarak değerlendirildi.

Vahapoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davtutoğlu için Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde, “Amerika'nın posta beygiri” ifadesini kullanmıştı. Vahapoğlu,2011 yılında bir otelde verilen iftarda yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

“Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa Birliği’nin bölgedeki planlarını yerine getirebilmek için Türk askeri dahil devletin bütün imkanları kullanılabildiği gibi, Türk devlet geleneğini ayaklar altına alan bir takım uygulamalar yapıyor. Dün Kaddafi’den ödül alabilmek için çadırının kapısında bekleyen sayın Erdoğan, onun verdiği ödül ile şereflendiğini söyleyen sayın Başbakan, bugün Kaddafi’nin muhaliflerini desteklemek üzere ’Amerika’nın posta beygiri gibi’ habire Dışişleri Bakanını gönderiyor.”

Vahapoğlu, AKP iktidarının çok kısa bir süre içinde değişen tutarsız Libya ve Suriye politikalarını eleştirirken, “Türkiye Cumhuriyeti şehitlerin emanetidir bize. Dört tane soytarının, dört tane soysuzun on-on beş tane köksüzün birilerine altın tepsiler üzerinde sunacağı bir ülke değildir” ifadelerini kullanmıştı.



Ahmet Davutoğlu ise kişilik haklarına saldırı olduğu iddiasıyla Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 10 bin TL’lik tazminat davası açtı. 2013 yılında tazminat davasında karar çıktı. MHP’li Mustafa Hidayet Vahapoğlu’nun Ahmet Davutoğlu’na 2 bin TL ödemesine karar verildi.

AYM’DEN KARAR ÇIKTI: RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Yargı sürecinden sonuç alamayan MHP’li Mustafa Hidayet Vahapoğlu, ifade özgürlüğünün kısıtlandığını belirterek AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

AYM'nin MHP Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile ilgili kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Mahkeme, “Amerika'nın posta beygiri” ifadesinin tek başına ele alınmaması, bütünlük içerisinde değerlendirilmesine işaret etti.

Kararda, “İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine, yargı giderlerinin başvurucuya ödenmesine oy birliğiyle karar verildi” denildi.