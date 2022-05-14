Davutoğlu'ndan esnaf ziyaretinde çok konuşulacak 'masa' yanıtı

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:39

Partisinin yeni il başkanlığı binasının açılışı ve çeşitli temaslarda bulunmak için gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, şehir esnafını ziyaret etti.

Ziyareti sırasında bir kişi Davutoğlu'na, “Sen HDP ve CHP ile berabersin. Size yakıştıramadım. Terörle mücadeleyi siz yapmadınız, eğer yapsaydınız onlara gitmezdiniz" diye tepki gösterdi.

Sözkonusu kişinin "Altılı masadan ayrıl hepimiz oyumuzu veririz” sözlerine karşılık Davutoğlu'dan gelen yanıt da dikkat çekici oldu. Gelecek Partisi lideri, bu sözlere “Tamam bakarız ona” diye cevap verdi.

Daha sonra partisinin il başkanlığı yeni binasının açılışına katılan Davutoğlu, burada gündeme ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu. Davutoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasıyla ilgili, yargının siyasallaştığı yorumunda bulundu.