Davutoğlu'ndan iktidara 'İsrail' çağrısı: 'Türkiye’nin caydırıcı gücünü gösterme zamanıdır!'

Yayınlanma: 03.05.2025 - 12:13

Güncelleme: 03.05.2025 - 12:13

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazze'ye insani yardım götüren ve içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu bir geminin Malta açıklarında İsrail güçleri tarafından hava saldırısına uğraması üzerine iktidara çağrıda bulundu.

"İsrail, Türkiye’ye meydan okumuştur" diyen Davutoğlu, iktidara "İktidar sahipleri! Bu saldırganlığı basmakalıp hamasi açıklamalarla geçiştiremezsiniz! Türkiye’nin caydırıcı gücünü gösterme zamanıdır!" diye seslendi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Akdeniz’in ortasında Malta’nın 14 mil kuzeybatısında Türk vatandaşlarının bulunduğu bir yardım filosuna saldırarak uluslararası hukuka, Avrupa’ya ve Türkiye’ye saldırmıştır.

Biraz önce gemide bulunan Mavi Marmara şehidimiz Cengiz Songür’ün oğlu İsmail kardeşimizle doğrudan temas kurdum. İki drone saldırısı ile ağır hasar aldıklarını ve denizin ortasında mahsur kaldıklarını söyledi.

Böylesi bir saldırı karşısında yine “giderken bize mi sordunuz?” diyerek sessiz kalınamaz. Öncelikle vatandaşlarımız Akdeniz’in ortasında kaderine terk edilmemeli ve derhal ülkemize getirilmeli; daha sonra da bu vahşi korsanlığın hesabı İsrail’den sorulmalıdır.

Bu yapılmaz ise Akdeniz’in en uzun kıyılarına sahip olan Türkiye’nin itibarı da caydırıcılığı da kalmaz!

Üç yüzyıl boyu Türk gölü olan Akdeniz’in ortasında vatandaşlarına sahip çıkamayan bir iktidar “Türkiye Yüzyılı” iddiasında bulunamaz!"