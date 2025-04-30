İsrail'den Suriye'ye tehdit dolu mesajlar: Farklı senaryolar için hazırlıklıyız

Yayınlanma: 30.04.2025 - 16:49

Güncelleme: 30.04.2025 - 16:49

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, Dürzi sivillere yönelik saldırıların sürmesi halinde, Suriye hükümetine ait askeri hedeflerin vurulması talimatı verdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, “Suriye'deki gelişmeleri yakından izliyoruz. Kuvvetlerimiz savunma ve farklı senaryolar için hazırlıklı” ifadelerine yer verildi.

İSRAİL'DEN HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, Suriye'nin Şam kırsalında Dürzi nüfusun yaşadığı bir bölgeye saldırı hazırlığında olduğu belirtilen silahlı bir gruba yönelik hava harekâtı düzenledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, saldırının bir “uyarı operasyonu” olduğunu belirterek Suriye yönetimine ciddi bir mesaj ilettiklerini duyurdu.

İsrail yönetimi, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, Şam yönetiminden Dürzi topluluğuna zarar verecek gelişmeleri engellemesini beklediklerini vurguladı.

Açıklamada, “İsrail, Suriye’deki Dürzilere yönelik saldırıları kabul etmeyecektir. Suriye rejimi, bu tür tehditleri önlemekle yükümlüdür. Bu topluma karşı derin bir sorumluluk hissediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Suriye’deki Dürzi toplumu ile tarihsel bağları bulunan İsrail, bölgede yaşayan Dürzilerin zarar görmesi durumunda müdahaleye hazır olduğunu daha önce açıklamıştı. İsrail içinde ve işgal altındaki Golan Tepeleri’nde de binlerce Dürzi yaşıyor.