Davutoğlu'ndan İnce'ye ağır sözler: Erdoğan'la iyi ekip olurlar

Yayınlanma: 05.05.2023 - 11:17

Güncelleme: 05.05.2023 - 11:17

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, FOX TV’de İlker Karagöz’ün sorularını yanıtladı. Davutoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu’na teklifiyle ilgili konuştu.

Davutoğlu, İnce'nin Kılıçdaroğlu'na yaptığı “Davutoğlu'yla Babacan’ı kenara çeksin, kayıtsız destek oluyorum” çağrısı için “Zavallı sözler” dedi.İnce için “Siyasi nezaketsizliği Erdoğan’la yarışıyor. Gayet yakışıyorlar birbirlerine. Yan yana dursalar iyi bir ekip olurlar” diyen Davutoğlu, “Çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Kötü bir çıkış yolu bulmuş, tavsiye etmem” diye konuştu.

Davutoğlu'nun sözleri şöyle:

“Muharrem İnce Erdoğan’dan iyi ders alıyor. Siyasi nezaketsizliği Erdoğan’la yarışıyor. Gayet yakışıyorlar birbirlerine. Yan yana dursalar iyi bir ekip olurlar. Yani siyasi nezaketsizlikle Erdoğan’la yarışıyor. Muharrem İnce’ye şunu sorayım ben 18 Mayıs 2022, Muharrem İnce Gelecek Partisi Genel Merkezi’ni ziyarete geldi. ‘At onları kenara’ dediği Davutoğlu’nu ziyarete geldi. İkramda bulunduk, pasta da kestik çünkü partisinin kuruluşunun ikinci yıl dönümüydü. Ve gayet iltifatkâr cümlelerle birbirimize basın toplantısı yaptık. Ne değişti? Neden biliyor musunuz? O haftadan sonraki tabii 29 Mayıs’ta bizim ev sahipliğimizde altılı masa toplandı. Ben bu görüşme öncesinde, aramızdaki fark bu işte. Anlamıyor bunu Muharrem İnce gibi kafalar. Çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Kötü bir çıkış yolu bulmuş, tavsiye etmem. Köprüden önce son çıkış. (Siz üzüldünüz mü?) Yok hiç üzülmedim, çünkü bu nezaketsizliklere alıştık. Bu ziyaret öncesinde ben Sayın Kılıçdaroğlu’na söyledim .Bakın bizim siyaset anlayışımız bu. Ben Kılıçdaroğlu’nun haberi olmadan veya onunla istişare etmeden herhangi bir Cumhuriyet Halk Parti ile geçmişi olan biriyle görüşmedim. Sayın Kılıçdaroğlu’na dedim, ‘Sayın Muharrem İnce ziyaret etmek istiyor, sizce mahsuru var mı?’ Memnuniyetle dedi. Hiçbir sakıncası yok diye. Bizimle Kılıçdaroğlu arasındaki hukuk bu, kendisiyle Kılıçdaroğlu arasındaki hukuk da bu. Gelip bize saygıyla gelecek, saygı da görecek. Bugün kapımı çalsa Erdoğan veya Bahçeli gelse, kim olursa olsun kapıyı aynı şekilde açarım. Bu sözlere zavallı derim."

İNCE NE DEMİŞTİ?

Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçen günlerde katıldığı televizyon programında, adaylıktan çekilip Kılıçdaroğlu'na destek verip vermeyeceği konusuna ilişkin soru üzerine, bunun ancak Babacan ve Davuıtoğlu'nun Millet İttifakı'ndan çıkarılmasıyla olabileceğini söylemişti. İnce "Çözümü söylüyorum; Yüzde 1 oyu yok bunların… At ikisini kenara, kayıtsız destek olacağım. Söz. Gelsin hadi. Davutoğlu ve Babacan'ı kenara çeksin, kayıtsız destek oluyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı istemiyorum. Bakanlık istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Ben memleket istiyorum memleket. At onları kenara, destekleyeceğim hadi buyur" demişti.