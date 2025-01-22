Davutoğlu imzasını unuttu, Tanju Özcan ve Bakan Ersoy'u istifaya çağırdı

Yayınlanma: 22.01.2025 - 12:44

Güncelleme: 22.01.2025 - 13:09

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Bolu Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi, 51 kişinin yaralanması nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u istifaya çağırdı.

Bolu Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, “Milletimizin yüreği yanıyor, Bolu Belediye Başkanı ile Kültür ve Turizm Bakanı birbirini suçluyor” diyerek “Bolu Belediye Başkanı, mazlum sığınmacıların suyunu kesmek yerine Bolu gibi ormanlık bir bölgede itfaiyenin müdahale kapasitesi ile ilgilenseydi; Kültür ve Turizm Bakanı da kendi şirketini de ilgilendiren Ege sahillerinin rant alanlarına ayırdığı mesaiyi turizm altyapısının rehabilitasyonuna ayırsaydı bu acılar yaşanmayabilirdi. Kendilerine biraz saygıları varsa her ikisinin de derhal istifa etmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

O KARARDA DAVUTOĞLU DA İMZASI VAR

Ahmet Davutoğlu'nun bu çağrısı akıllara kendisinin de Dışişleri Bakanı olarak üyesi olduğu 2012'deki Bakanlar Kurulu kararını getirdi. Dün gazeteci Bahadır Özgür'ün konuyla ilgili Gazete Duvar'da kaleme aldığı yazıya göre, 2007 yılında yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 5 Nisan 2012'de Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile değiştirildi. Buna göre itfaiye birimlerine verilen yetki geri alındı. İnşaat patronlarının isteği ile itfaiye denetimini ve yetkisini ortadan kaldırılmasına yol açan bu kararda dönemin Dışişleri Bakanı olarak Davutoğlu'nun imzası da bulunuyordu.