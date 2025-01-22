Kartalkaya Grand Kartal Otel'deki yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başladı: Aynı aileden 14 kişi, nöroloji uzmanı, Sözcü yazarı Nedim Türkmen, Özyeğin Üniversitesi Dekanı...

Yayınlanma: 22.01.2025 - 12:36

Güncelleme: 22.01.2025 - 12:40

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 katlı otelde kayıtlı 238 misafir bulunduğunu söyledi.

Yangında ölen 76 kişinin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Bakan Yerlikaya, 52 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini, diğer kişilerin kimlik tespitleri için adli tıp kurumlarında DNA çalışmaları yapıldığını açıkladı.

Ancak şu ana kadar hayatını kaybettiği doğrulanan bazı isimler kamuoyuna yansıdı...

AYNI AİLEDEN 14 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hayatını kaybedenler arasında THY çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişi de yer alıyor. Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya’ya gitmişti.

Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin’in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi. Yangında Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve yakınları da hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, Asır Grup isimli şirketin kurucularından iş insanı Bilal Gültekin de aynı aileye mensuptu. Zehra Sena Gültekin'in eski AKP Milletvekili Mehmet Güner'in kızı olduğu öğrenildi.

Türk Hava Yolları'nın Zehra Sena Gültekin'in eşi ve çocukları ile birlikte hayatını kaybettiğini doğruladığı mesajında "Bolu Kartalkaya'da yaşanan elim hadisede Satış Başkanlığı (1. Bölge) çalışanlarımızdan Zehra Sena Gültekin, eşi ve çocukları vefat etmiştir" denildi.

NİL APAK VE ANNESİ FERDA APAK

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yüzme şubesi sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak yangında yaşamını yitirdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Vedia Nil ve Ferda Apak'ın ölüm haberini sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu ve sevenlerine başsağlığı diledi.

RIFAT DOĞAN VE AİLESİ

Kulüp yönetimi ayrıca Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı Rıfat Doğan'ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan'ın da hayatını kaybettiğini açıkladı.

MEHMET CEM DOĞAN VE AİLESİ

MEF Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı öğrencisi Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızıyla birlikte yaşamını yitirdi.

MEF Üniversitesi’nin resmi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Üniversitemiz İşletme Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Mehmet Cem Doğan’ı, kıymetli kızını ve sevgili eşini Bolu’da yaşanan elim yangında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” cümlelerine yer verildi.

ATAKAN YALÇIN VE KIZI

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın da yaşamını yitirdi. Özyeğin Üniversitei sosyal medya hesabından Yalçın ve kızının vefat haberini duyurdu.

PELİN GÜNGÖR, ALİCAN İLE ELİF NAZ BODUROĞLU VE AİLELERİ, EREN BAĞCI

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) Özel Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Pelin Güngör ve ailesi, TED İstanbul Koleji’nden Alican Boduroğlu, Elif Nas Boduroğlu ve anneleri Ebru Boduroğlu’nun da hayatını kaybettiği öğrenildi.

TED Ankara Koleji, 10. sınıf öğrencisi Eren Bağcı'nın ölüm haberini sosyal medya hesaplarında paylaştı.

ÖMÜR KOTAN, MERT DOĞAN VE AİLESİ

Tarsus Amerikan Koleji, mezunlarından Nihat Arıkan'ın torunu Ömür Kotan ve mezunlarından Mert Doğan, eşi Duygu Doğan, çocukları Mavi ile Doğa Doğan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

ESLEM UYANIK

Aşçı Eslem Uyanık da hayatını kaybetti. Uyanık’ın acı haberini paylaşan yakınları sosyal medyada aşçının otele çalışmak için gittiğini vurguladı.

NEDİM TÜRKMEN VE AİLESİ

Sözcü gazetesi yazarı ve eski Orduspor Başkanı Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, kızı Ala Dora (18) ve oğlu Yüce Ata (22) Kartalkaya’daki otel yangınında hayatlarını kaybetti.

Sözcü acı kayıpları, “Maalesef sabahtan beri umutla beklediğimiz iyi haber gelmedi” diye duyurdu.

Türkmen’in kızı Ala’nın sosyal medyadan yaptığı son paylaşım da ortaya çıktı.

Ala, paylaşımında “Grand Kartal 9013 oda piste bakan taraf, ailemden haber yok, yangında mahsuruz acil yardım” ifadelerini kullanmıştı.

TOKCAN KARDEŞLER VE ÇOCUKLARI

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği, üyeleri Inovat Enerji Depolama Çözümleri'nin iki yöneticisinin, şirketin CEO'su Can Tokcan ve satış müdürü olan kardeşi Atıl Enis Tokcan ile çocukları Kemal Tokcan ve Atlas Kaan Tokcan'ın hayatlarını kaybettiklerini duyurdu.

Can Tokcan aynı zamanda Enerji Depolama Endüstrileri Derneği (EDEDER) başkanıydı.

YASEMEN BONCUK TÜZGİRAY VE AİLESİ

Ortodontist Yasemen Boncuk Tüzgiray, eşi Dr. Erhan Tüzgiray ve çocukları Defne ve Demir de yaşamını yitirdi. Haberi Yasemen Boncuk Tüzgiray’ın mesai arkadaşı Diş Hekimi Burak Hasar duyurdu.

DİLARA ERMANOĞLU

Otel yangınında 24 yaşındaki Mardinli Dilara Ermanoğlu da yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alıp, Bolu’ya giden babası Ferman Ermanoğlu, hastane önünde kalp krizi geçirdi.

Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı. Dilara’nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Toruntepe Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

AHMET VE HABİBE ÇETİZ

Otel yangınında Nöroloji Uzmanı Dr. Ahmet Çetiz ve eşi Habibe Çetiz de yaşamını yitirdi. Sömestir tatili için ailecek Kartalkaya’ya giden Çetiz çifti ve yaşları 9 ila 11 arasında değişen 3 çocuğu da hayatını kaybetti.

Çocuklardan ikisinin ikiz kardeş olduğu öğrenildi. Dr. Çetiz 45 yaşındaydı ve 2015’de GATA Tıp Fakültesi’nden uzmanlığını alarak nöroloji doktoru olarak çalışmaya başlamıştı.