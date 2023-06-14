Son dakika... İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Ankara'da bir araya geldi

Yayınlanma: 14.06.2023 - 10:53

Güncelleme: 14.06.2023 - 11:59

Cumhurbaşkanı seçimi sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlayan ‘değişim’ tartışmaları sürüyor.

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da Çankaya'daki Ahlatlıbel'de bir araya geldi.

Görüşme saat 10.45 civarında başladı, 11.45 gibi sona erdi.

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Kritik görüşmenin sona ermesinin ardından CHP lideri Ahlatlıbel çıkışı görüntülendi. Kılıçdaroğlu'nun ardından İmamoğlu da çıkış yaptı.

GÖRÜŞMENİN YERİ SON ANA KADAR SAKLANDI

Cumhuriyet'in Ankara kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki görüşmenin nerede geçeceği son ana kadar gizli tutuldu.

Edinilen bilgiye göre gazeteciler ikiye bölündü. Bir grup Ahlatlıbel'de, bir grup ise CHP Genel Merkez'inde bekledi.

GÖRÜŞME TALEBİ KİMDEN GELDİ?

Halk TV'nin aktardığına göre; bu görüşme talebi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na yerel seçim hatırlatması yapacağı iddia edildi.

CHP Genel Merkezi'ndeki kulislere göre; yerel seçimlere kadar görevini sürdürmek koşuluyla İmamoğlu'nun yeni bir yol arayışına girebileceği konuşuluyor.

DÜN DUYURULMUŞTU

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki kritik görüşme önceki gün duyurulmuştu. İmamoğlu'nun Ankara'ya gideceği ve burada CHP lideri ile önemli bir görüşme gerçekleştireceği belirtilmişti.

BUGÜNE KADAR NELER OLDU?

İBB Başkanı İmamoğlu, seçimlerin hemen ardından yayımladığı bir videoyla 'değişim' mesajı vermişti.

İmamoğlu, geçen günlerde yaptığı açıklamada da “Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Her kesimin ne istediğini anlamak şart. Bunları görmek zorundayız” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı canlı yayında İmamoğlu'nun istemesi halinde aday olabileceğini dile getirerek, "akılcı düşündüğünü" İstanbul gibi bir şehri kaybetmemeleri gerektiğini, birinci önceliğinin İstanbul olduğunu vurgulamıştı.

KÜRSÜDE 'DEĞİŞİM' MESAJI VERDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise dün partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada değişimin önünü açacağını belirterek, "Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi sağlam götüreceğimi herkes bilsin" demişti.