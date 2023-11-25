'Deli Dumrul' eleştirisi yapılmıştı: Sonunda itiraf ettiler!

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, kamu özel işbirliği (KÖİ) ile yapılan projelerde, yurttaşın geçmediği yolun parasını ödediğini itiraf etti. Uraloğlu, “Geçenler bir kısmını ödüyor, geri kalanını geçmeyenler” dedi. KÖİ’ler için “Deli Dumrul” eleştirisi yapılmıştı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 25.11.2023 - 03:00
'Deli Dumrul' eleştirisi yapılmıştı: Sonunda itiraf ettiler!
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İktidar, kamu özel işbirliği (KÖİ) modeliyle inşaa edilen projelerde, yurttaşın geçmediği yolun, köprünün parasını ödediğini sonunda itiraf etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda eleştirileri yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yap-işlet-devret modeliyle yapılan yollardan geçen insanların en azından bir kısmını ödediklerini belirterek, “Geri kalanını da biz geçmeyenler ödüyoruz. Vallahi ben Pervari-Botan Köprüsü’nden bir defa geçtim görev hasebiyle bir daha geçer miyim bilmiyorum ama parasını ben ödüyorum” dedi.

Uraloğlu, “Parası olan otoyoldan gider. Böylece devlet yolu rahatlamış olur” diye konuştu. Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerde 30 kg’a kadar valiz ücreti alınmadığını söyledi.

CHP’li Utku Çakırözer, “Doğru değil, kilo değil ebadına göre alıyorlar” dedi. Bakan da, “Ebadına göre alıyormuşuz, doğrudur” diyerek geri adım atmak zorunda kaldı.   


Kamu Özel İşbirliği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu TBMM Abdülkadir Uraloğlu İktidar

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