Neymar için itiraf: 'PSG'ye sakat transfer edildi'
Paris Saint Germain'in eski kulüp doktorları, Neymar'ın Barcelona'dan transfer edilmeden önce Brezilyalı yıldızın sakatlığını bildiklerini açıkladılar.
Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Neymar için sakatlık itirafı geldi.
Fransız basınından L'Equipe'te yer alan haberde Neymar'ın Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transfer olduğu dönemde sakatlığının kulüp tarafından bilindiği ve buna rağmen Brezilyalı yıldızdan sahaya çıkmasının istendiği belirtildi.
Neymar'ın o dönemde sağ ayağında bir kemikte stres kırığı tespit edildiği ve ameliyat olmasının gerektiğinin tavsiye edildiği kaydedildi.
Sezon başında Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal'e transfer olan Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın Uruguay'la oynadığı maçta sakatlanmış ve yapılan kontrollerin ardından çapraz bağlarının koptuğu açıklanmıştı.
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