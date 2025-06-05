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DEM Parti: 'Bayramların birleştirici gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var'

DEM Parti: 'Bayramların birleştirici gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var'

5.06.2025 10:19:00
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ANKA
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DEM Parti: 'Bayramların birleştirici gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var'

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, “Ülke olarak ağır bir dönemden geçiyoruz. Tam da bu yüzden, bayramların birleştirici ve onarıcı gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu inanç ve umutla, 86 milyon yurttaşımızın Kurban Bayramı’nı kutluyor; bayramın hepimize barış, özgürlük ve eşitlik getirmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Kurban Bayramı mesajı yayımladı. Mesajda şunlar kaydedildi:

“Bayramlar acılarımızı paylaşmanın, umudu büyütmenin, dayanışmayı ve kardeşliği güçlendirmenin en kıymetli zamanlarıdır. Ülke olarak ağır bir dönemden geçiyoruz. Tam da bu yüzden, bayramların birleştirici ve onarıcı gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu özel günler bize bir arada yaşamanın, toplumsal barışın ve demokratik bir geleceğin mümkün olduğunu hatırlatıyor.

Bizler; farklı kimliklerin, inançların ve dillerin özgür ve eşit yurttaşlar olarak bir arada yaşadığı bir ülke hayal ediyoruz. Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Ermenisiyle, Süryanisiyle… Bu toprakların bütün halklarının eşit haklara sahip olduğu; kimsenin inancından, dilinden ya da kimliğinden ötürü baskı görmediği, çoğulcu ve demokratik bir cumhuriyet için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu inanç ve umutla, 86 milyon yurttaşımızın Kurban Bayramı’nı kutluyor; bayramın hepimize barış, özgürlük ve eşitlik getirmesini diliyoruz.”

İlgili Konular: #Kurban Bayramı #mesaj #Dem Parti

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