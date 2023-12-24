DEM Parti Bursa İl Kongresi’ni erteledi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Bursa İl Örgütü bugün gerçekleştireceği kongresini ertelediğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 13:22
DEM Parti Bursa İl Kongresi’ni erteledi
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM), Bursa İl Örgütü’nden yapılan açıklamada, bugün yapılacak il kongresini ertelediğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Son yaşanan olaylar sebebiyle partimiz ve kitlemiz hedef gösterilmektedir. Ciddi bir provakasyon söz konusu. Bu sebeple genel merkezimizin kararı ile il kongremizi  ertelediğimizi halkımızın bilgilerine sunarız.”


Dem Parti Bursa

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