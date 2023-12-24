DEM Parti Bursa İl Kongresi’ni erteledi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Bursa İl Örgütü bugün gerçekleştireceği kongresini ertelediğini duyurdu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM), Bursa İl Örgütü’nden yapılan açıklamada, bugün yapılacak il kongresini ertelediğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
“Son yaşanan olaylar sebebiyle partimiz ve kitlemiz hedef gösterilmektedir. Ciddi bir provakasyon söz konusu. Bu sebeple genel merkezimizin kararı ile il kongremizi ertelediğimizi halkımızın bilgilerine sunarız.”
Son yaşanan olaylar sebebiyle partimiz ve kitlemiz hedef gösterilmektedir. Ciddi bir provakasyon söz konusu. Bu sebeple genel merkezimizin kararı ile il kongremizi ertelediğimizi halkımızın bilgilerine sunarız.— DEM Parti Bursa (@DEMpartibursa) December 23, 2023
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Bursa il Örgütü
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