DEM Parti Bursa İl Kongresi’ni erteledi

Yayınlanma: 24.12.2023 - 13:22

Güncelleme: 24.12.2023 - 13:22

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM), Bursa İl Örgütü’nden yapılan açıklamada, bugün yapılacak il kongresini ertelediğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Son yaşanan olaylar sebebiyle partimiz ve kitlemiz hedef gösterilmektedir. Ciddi bir provakasyon söz konusu. Bu sebeple genel merkezimizin kararı ile il kongremizi ertelediğimizi halkımızın bilgilerine sunarız.”