Murat Kurum seçim çalışmalarına Ekrem İmamoğlu’nun meşhur sloganıyla başladı

AKP’nin İBB adayı Murat Kurum, aday olarak açıklanmasının ardından seçim çalışmalarına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun meşhur sloganıyla başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 13:46
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31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum olarak açıklandı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Kurum, daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinde bulunuyordu.

Kurum seçim çalışmalarına da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun meşhur sloganıyla başladı. 

Murat Kurum söz konusu anlarda "Heyecanımız var, gençliğimiz var, enerjimiz var" dedi.

Ekrem İmamoğlu, önceki yerel seçimlerde, “Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam, Türk gençliğiyiz. Ve de asla vazgeçmeyeceğiz!” demişti.


Murat Kurum Ekrem İmamoğlu yerel seçim

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