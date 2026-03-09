Cumhuriyet Gazetesi Logo
DEM Parti'den Barzani'ye dayanışma, İran'a kınama mesajı

DEM Parti'den Barzani'ye dayanışma, İran'a kınama mesajı

9.03.2026 11:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
DEM Parti'den Barzani'ye dayanışma, İran'a kınama mesajı

ABD ve İsrail saldırısı altındaki İran'ın karşılık olarak IKBY'deki bazı noktaları da hedef alması DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın tepkisine yol açtı. Barzani'yi arayan Bakırhan, İran'ı şiddetle kınadığını belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İran ve İran bağlantılı grupların Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetimi'nde aralarında ABD konsolosluğunun da olduğu bazı hedeflere yönelik düzenlediği saldırıların ardından IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre; görüşmede Bakırhan, söz konusu saldırıları şiddetle kınadığını belirtti. Bakırhan, Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde dayanışma mesajı vererek "Yalnız değilsiniz, gözümüz kulağımız sizde. Federe Kürdistan Bölgesi'ne yönelik yapılan bu saldırıları kınıyoruz" dedi. 

Açıklama şu şekilde:

“Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, İran ve İran bağlantılı grupların Federe Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıları nedeniyle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçîrvan Barzani'yi telefonla arayarak geçmiş olsun ve dayanışma dileklerini iletti.

Görüşmede Bakırhan, İran ve İran bağlantılı gruplar tarafından Federe Kürdistan Bölgesi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınadı. Erbil Uluslararası Havalimanına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin yakınlarına ve Kürdistan halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Partimizin Kürdistan Bölgesi ve halkının güvenliği ve huzuru konusundaki duyarlılığını vurgulayan Bakırhan, "Yalnız değilsiniz, gözümüz kulağımız sizde. Federe Kürdistan Bölgesi'ne yönelik yapılan bu saldırıları kınıyoruz" dedi.”

İlgili Konular: #BARZani #Tuncer Bakırhan

İlgili Haberler

İran’dan İsrail’e yeni füze saldırısı: Sirenler çaldı, yaralı var
İran’dan İsrail’e yeni füze saldırısı: Sirenler çaldı, yaralı var İran’ın İsrail’in merkezine yönelik füze saldırılarının ardından ülkenin kuzeyinde de sirenler çaldı. Saldırılarda Rişon Lezion kentinde bir kadının şarapnel nedeniyle yaralandığı bildirildi.
Abdullah Öcalan'dan 'Umut Hakkı' açıklaması: 'Benim statüm Kürtlerin statüsüdür'
Abdullah Öcalan'dan 'Umut Hakkı' açıklaması: 'Benim statüm Kürtlerin statüsüdür' Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, "Umut Hakkı" konusunda "Umut hakkı önemlidir. Meclis’te de benim statüm meselesi konuşuldu. Elbette ki benim statüm önemlidir. Benim statüm aynı zamanda Kürtlerin statüsüdür" dedi.
ABD’den İran planı iddiası: Uranyum için özel kuvvet operasyonu masada
ABD’den İran planı iddiası: Uranyum için özel kuvvet operasyonu masada Bloomberg’in aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silah seviyesine yakın zenginleştirilmiş uranyum stokunu ele geçirmek için özel kuvvetlerin sahaya gönderilmesi seçeneğini değerlendiriyor. ABD ve İsrailli yetkililerin, söz konusu uranyumun yerinin değiştirilmiş olabileceğinden endişe ettiği belirtiliyor.