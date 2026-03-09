DEM Parti'den Barzani'ye dayanışma, İran'a kınama mesajı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İran ve İran bağlantılı grupların Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetimi'nde aralarında ABD konsolosluğunun da olduğu bazı hedeflere yönelik düzenlediği saldırıların ardından IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre; görüşmede Bakırhan, söz konusu saldırıları şiddetle kınadığını belirtti. Bakırhan, Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde dayanışma mesajı vererek "Yalnız değilsiniz, gözümüz kulağımız sizde. Federe Kürdistan Bölgesi'ne yönelik yapılan bu saldırıları kınıyoruz" dedi.

