DEM Parti'den eşi tarafından öldürülen TBMM personeline ilişkin açıklama: 'Saliha’nın ölümü, erkek şiddetinin ve bunu görmezden gelen politikaların sonucudur'

DEM Parti Kadın Meclisi, TBMM personeli Saliha Akkaş’ın kocası tarafından bıçaklı saldıra sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin, "Saliha’nın ölümü, erkek şiddetinin ve bu şiddeti önlemeyen, görmezden gelen politikaların açık bir sonucudur. Bu ülkede kadınlar korunmuyor, yaşam hakları sistematik olarak yok sayılıyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede uygulanmayan her yasa failleri cesaretlendiriyor" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Kadın Meclisince, Saliha Akkaş’ın vefatı üzerine yapılan açıklamada, "boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Meclis çalışanı Saliha Akkaş’ın yaşam mücadelesini kaybettiğinin derin bir üzüntüyle öğrenildiği" belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Saliha, defalarca tehdit edildiğini yargı mercilerine bildirmiş ve bu nedenle hakkında koruma kararı çıkarılmış olmasına rağmen korunamadı. Fail, elini kolunu sallayarak Saliha’yı katletti.

"BU ÜLKEDE KADINLAR KORUNMUYOR"

Kadına yönelik şiddet her gün bir hayatı daha aramızdan alıyor. Saliha’nın ölümü, erkek şiddetinin ve bu şiddeti önlemeyen, görmezden gelen politikaların açık bir sonucudur. Bu ülkede kadınlar korunmuyor, yaşam hakları sistematik olarak yok sayılıyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede uygulanmayan her yasa failleri cesaretlendiriyor.

Saliha Akkaş’ın ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Bu cinayetin sorumlularının yargı önünde en ağır şekilde hesap vermesi ve kadınların yaşam hakkının güvence altına alınması için mücadelemizi sürdüreceğiz.

İyi bilinsin ki tek bir kadının dahi şiddet görmesine, katledilmesine tahammülümüz kalmamıştır."