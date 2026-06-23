DEM Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Selahattin Demirtaş yanıtı: 'Bizim için ciddiye alınacak bir insan değil'

Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2016 yılında HDP milletvekillerinin tutuklanmasına giden süreçte dokunulmazlıkların kaldırılmasına "evet" demesiyle ilgili olarak yakın zamanda kullandığı "Pişman değilim" ifadeleri siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İlke TV yayınında soruları yanıtlayan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına sert sözlerle yüklendi. Siyasette yaşanan yargı krizlerinin kökeninin 10 yıl öncesine dayandığını vurgulayan Temelli, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının "mizahın bile kabul edemeyeceği bir mesele" olduğunu söyledi.

"ANAYASAYA AYKIRI BİR ŞEYE 'EVET' DEMEK SUÇTUR"

"Kemal Kılıçdaroğlu dokunulmazlıklar meselesi konusunda 'pişman değilim' dedi. Siz ne düşünürsünüz?" sorusu üzerine süreci değerlendiren Temelli, şu ifadeleri kullandı:

"Pişman olmalıydı. Hem de mutlak butlanla geri gelmeden çok çok önce pişman olmalıydı. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere arkadaşlarımızın 4 Kasım 2016'da gözaltına alındığı gün çıkıp pişman olduğunu keşke söyleyebilseydi. Fakat bunu yapamadı. 'Anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz' dedi. Anayasaya aykırı olan bir şeye evet demek bir suçtur her şeyden önce, anayasa ihlalidir. Birçok siyasetçi bu yüzden şu anda hala cezaevinde. Dolayısıyla böyle bir keyfi, siyasi akılla karşı söyleyecek söz çok fazla yok."

"DEMİRTAŞ'IN KARŞISINA OTURUP NE DİYECEKSİNİZ?"

Kılıçdaroğlu'nun cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği yönündeki iddialara da değinen Temelli, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Süleyman Demirel'in meşhur bir lafı var 'Dün dündür, bugün bugündür' lafı. Ertesi gün şimdi çıkmış Kılıçdaroğlu diyor ki 'Ben Demirtaş'ı ziyarete gideceğim.' Ne diyeceksiniz? Selahattin Demirtaş'ın karşısına oturup ne diyeceksiniz? 'Dokunulmazlıkları kaldırdım, anayasaya aykırıydı evet dedim, pişman da değilim ama sizin burada olduğunuza da üzülüyorum...' Yani şimdi bu artık mizahın bile kabul edemeyeceği bir mesele olarak karşımıza çıkıyor."

"ÇOK FAZLA MUHATAP ALMAK İSTEMİYORUZ"

Parti olarak Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dikkate almadıklarını belirten Temelli, sözlerini şöyle noktaladı:

"Dün akşam Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları da bu konuda zaten gerekli açıklamayı yaptı. Çok fazla muhatap almak da istemiyoruz. Dolayısıyla bugün 10 yıldır cezaevinde olan sevgili arkadaşımız, yoldaşımız, başkanımız Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasından pişman olmayan bir insan, bizim için ciddiye alınacak bir insan değildir."