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CHP'nin internet sitesi hacklendi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun sayfasına 'Hain Kemal' yazıldı

CHP'nin internet sitesi hacklendi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun sayfasına 'Hain Kemal' yazıldı

23.06.2026 11:44:00
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Haber Merkezi
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CHP'nin internet sitesi hacklendi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun sayfasına 'Hain Kemal' yazıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) internet sitesi hacklendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun özgeçmiş kısmına "Hain Kemal. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'dir" ifadeleri eklendi.
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) resmi internet sitesi olan chp.org.tr adresine dışarıdan müdahale edildi. Sitenin yönetici profillerinin yer aldığı bölümündeki Kemal Kılıçdaroğlu'na ait sayfada içerik değişikliği yapıldığı tespit edildi.

Olay anına ilişkin yer alan görüntülerde, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kılıçdaroğlu'nun "Genel Başkan" unvanının bulunduğu sayfadaki "Özgeçmişi" başlığının alt kısmının değiştirildiği görüldü.

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Ayrıca CHP'nin mobil uygulaması da hacklendi. Burada da Kılıçdaroğlu sayfasına Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı koyuldu.

"HAİN KEMAL" YAZILDI

Mevcut metnin yerine sayfaya, "Hain Kemal. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'dir" şeklinde ifadeler eklendi.

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Partinin resmi internet sitesinde daha sonra söz konusu ifadenin kaldırıldığı ve özgeçmiş bölümünün boş kaldığı görüldü.

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu

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