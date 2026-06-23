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Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP’nin butlan yönetimi yeni gençlik kolları başkanı seçiyor: Deniz Uzunyayla mı başkan olacak?

Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP’nin butlan yönetimi yeni gençlik kolları başkanı seçiyor: Deniz Uzunyayla mı başkan olacak?

23.06.2026 13:16:00
Güncellenme:
Can Uğur
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Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP’nin butlan yönetimi yeni gençlik kolları başkanı seçiyor: Deniz Uzunyayla mı başkan olacak?

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP'nin yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin gençlik kolları başkanı olarak da yeni bir ismi görevlendirecek.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu parti yönetiminde değişiklikler yapmayı sürdürüyor.

3 büyük il başkanıyla başlayan butlan yönetiminin değişiklik hamlesinin gençlik kollarıyla süreceği öğrenildi.

Cumhuriyet’in ulaştığı bilgiye göre butlan yönetimi Deniz Uzunyayla’yı gençlik kolları başkanı olarak atayacak. Merkez Yönetim Kutulu toplantısı sonrası kararın açıklanacağı ve şu an başkanlık görevinde bulunan Cem Aydın'ın yerine Uzunyayla’nın atanacağı iddia ediliyor. 

Avukatlık yapan Uzunyayla’nın Kılıçdaroğlu’nun butlan yönetimini desteklediği bilinirken aynı zamanda önceki dönem CHP İl Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yapmıştı.

Seçilmiş Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ise butlan yönetimine muhalif duruşuyla dikkat çekiyordu.

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #CHP Gençlik Kolları

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