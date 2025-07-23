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DEM Parti'den 'komisyon' açıklaması: 'İktidar demokratik adımlar için gecikmemeli'

DEM Parti'den 'komisyon' açıklaması: 'İktidar demokratik adımlar için gecikmemeli'

23.07.2025 15:59:00
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Haber Merkezi
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DEM Parti'den 'komisyon' açıklaması: 'İktidar demokratik adımlar için gecikmemeli'

Parti Meclisi toplantısı sonuç bildirgesini açıklayan DEM Parti, "Terörsüz Türkiye" adı verilen sürece ilişkin "Meclis’te kurulacak olan komisyon tarihsel bir işleve sahip olacaktır. Partimiz, bu komisyonun yapacağı çalışmaların anlamlı ve sağlıklı bir sonuca ulaşması ve sonrasında atılacak adımların gerçekleşmesi için her türlü çabayı gösterecektir" açıklaması yaptı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti),  22 Temmuz  Ankara'da yapılan Parti Meclisi toplantısının sonuç bildirgesini açıkladı.

Toplantıda Ortadoğu'da ve küresel ölçekte yaşanan önemli gelişmelerin ele alındığı belirtilen bildirgede  Suriye’nin yeniden bir iç savaşın eşiğine geldiği belirtilerek "Çözümün yolu, Suriye halklarının tüm renkleriyle ve çözüm perspektifleriyle Suriye’nin inşasına özgür iradeleriyle karar vermesi ve sürecin öznesi olmasıdır. Çok kimlikli ve çok inançlı toplumsal dokuyu görmezden gelerek tekçi devlet anlayışının dayatılması, egemen güçlerce Suriye halklarına yaşatılan acıları büyütmekten ve sorunları derinleştirmekten başka bir sonuç yaratmayacaktır" denildi. 

İktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği sürece de değinilen bildirgede "Yüz yılı aşkın bir sürede çözülememiş Kürt meselesinde son bir yıl içinde yaşanan gelişmeler – 1 Ekim 2024’te Meclis’ten 9 Temmuz 2025’te Sayın Öcalan’ın tarihi video mesajına ve 11 Temmuz’da Süleymaniye’de silahların yakılmasına kadar – yeni bir demokratik barışçı çözüm imkanını güncelleştirmiştir. Bu adımlar, çatışmalı dönemden demokratik siyasete geçiş iradesinin güçlü bir şekilde var olduğunu göstermektedir" ifadeleri kullanıldı. 

Meclis’te kurulacak olan komisyonun "tarihsel bir işlev"e sahip olacağı vurgulanan bildirgede "Partimiz, bu komisyonun yapacağı çalışmaların anlamlı ve sağlıklı bir sonuca ulaşması ve sonrasında atılacak adımların gerçekleşmesi için her türlü çabayı gösterecektir" ifadeleri yer aldı. 

İktidara da seslenilen bildirgede "Tüm toplumun sürece daha güçlü, inançlı ve kararlı katılımı, iktidarın gecikmeksizin somut demokratik adımlar atmasına bağlıdır. Sürecin zamana yayılmaya değil, güven inşa eden demokratik adımlara ihtiyaç duyduğu aşikardır" ifadelerine yer verildi. 

İlgili Konular: #pkk #Dem Parti

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