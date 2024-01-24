Yayınlanma: 24.01.2024 - 09:51

Güncelleme: 24.01.2024 - 09:51

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) delegeleri yerel Seçimlerinde yarışacak isimleri belirlemek için sandık başına gitmişti. DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Doğan Hatun seçildi. Peki, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Doğan Hatun kimdir? Doğan Hatun kaç yaşında, nereli?

DOĞAN HATUN KİMDİR?

Doğan Hatun 1985 yılında Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde dünyaya geldi. İlk Öğretim Okulunu Lice Yatılı Bölge Okulu’nda okudu. Liseyi Diyarbakır Namık Kemal Lisesi’nde okudu. Dicle Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünü bitirdi. 2016 yılından beri Diyarbakır Maden Mühendisleri Diyarbakır Şube Eş Başkanlığı yaptı. Özel firmalarda danışmanlık yaptı. 2018-2022 yılları arasında TBMOB İl Koordinasyon Kurulu sekreterliğini, Amed Emek ve Demokrasi Platformu dönem sözcülüğü, Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu Kurulu’nun kurucu üyeliğini yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremde Diyarbakır’da kurulan kriz masasının sözcülüğünü yaptı.