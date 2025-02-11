Son Dakika... Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile görüştü

Son dakika... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son Dakika... Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile görüştü
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ANKA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 15:58

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalp ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bahçeli de açıklamaları dolayısıyla Özel'e teşekkürlerini iletti.

Özgür Özel, CHP'nin grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiğini hatırlatarak “Sayın Bahçeli’nin sağlık sorunlarını öğrendik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hastalık ve ölüm durumlarında eleştiri yapmayız. Allah şifa versin, görevinin başına gelsin. Devlet Bey’le rekabet eder, seçime gideriz ve iktidara geliriz” ifadelerini kullanmıştı. 


Etiketler: #Devlet Bahçeli #Özgür Özel

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