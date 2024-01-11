Yerel seçim öncesi kritik görüşme: DEM Parti'den CHP'ye ziyaret

Yayınlanma: 11.01.2024 - 13:56

Güncelleme: 11.01.2024 - 15:10

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’ne geldi.

DEM heyetinde eş genel başkan yardımcıları Mehmet Tiryaki ve Özlem Gündüz eşlik ederken heyeti CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökhan Zeybek karşıladı.

Fotoğraf: Duvar

Görüşmenin ardından liderler açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Özel, şunları kaydetti:

"DEM Parti ile ilişkilerimizi şeffaf şekilde yürütmeyi, Türkiye'nin önemli konularında görüş alış verişini sürdüreceğiz. Bu ziyarette ülke meseleleriini konuşurken hem ekonomik hem siyasi boyutunu konuştuk. Yerel seçimler bu kadar yakınken konular bundan bağımsız değildi. Cumhuriyetin 100. yılında cumhuriyeti kurmuş ülkeye çok partili demokrasiyi getirmekle övünen siyasi partinin genel başkanı olarak, bazı yerel parti yöneticilerinin seçip bazılarının seçemediğini kabul etmemiz mümkün değil. Kayyım siyasetini kesin bir dille reddediyoruz. Bu ülkede her seçmen kendisini kimi yöneteceğini seçebilmeli.

Pazar günkü mitingimize davet ediyoruz. Gelin ortak geleceğimize Tandoğan'da sahip çıkıyoruz. Ülkenin ortak geleceğine hep birlikte sahip çıkma seçimi olduğunun altını çiziyorum."