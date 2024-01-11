DEM Parti’den açıklama: Başak Demirtaş aday olacak mı?

Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:10

Güncelleme: 11.01.2024 - 11:10

31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesi adaylar ve ittifakların alacağı tutum belli olmaya başladı.

Siyasi partilerin adaylarını açıklama süreci devam ederken, DEM Parti'nin İBB Başkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday göstereceği öne sürülmüştü.

"ADI DİYARBAKIR İÇİN GEÇTİ"

HalkTV’den Seyhan Avşar'ın haberine göre, parti yetkilileri Demirtaş'ın aday olmayacağını net bir dille açıkladı. Demirtaş'ın Diyarbakır için isminin geçtiği ancak kendisinin belediye başkanlığı için bir başvurusunun olmadığı vurgulandı. Diyarbakır'daki adayın ise önseçim ile adaylık başvurusu yapanlar arasından seçileceği belirtildi.

Büyükşehirlerde aday belirleme süreci için Kent Konseyleri'nin kurulduğunu aktaran parti yetkilisi, "Kazan-kazan mantığında olduğumuzu açıklamıştık. Kendimiz kazanmadan kimseye kazandırmayacağız. Elbette muhalefet ile temaslarımız var. Ancak henüz netleşen bir durum yok. İktidar ile görüştüğümüz iddiaları ise tamamen yalan. Onlardan da bize bir görüşme talebi gelmedi" ifadelerini kullandı.

Parti yetkilisi sadece İstanbul değil, Mersin, Ankara gibi önemli şehirler içinde muhalefetle temaslarının sürdüğünü belirtti.