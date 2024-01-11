DEM Parti’den açıklama: Başak Demirtaş aday olacak mı?

DEM Parti’nin İBB Başkanı adayı olarak, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın aday göstereceği öne sürüldü. Parti yetkilileri Demirtaş'ın aday olmayacağını net bir dille açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:10
DEM Parti’den açıklama: Başak Demirtaş aday olacak mı?
Abone Ol google-news

31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesi adaylar ve ittifakların alacağı tutum belli olmaya başladı.

Siyasi partilerin adaylarını açıklama süreci devam ederken, DEM Parti'nin İBB Başkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday göstereceği öne sürülmüştü.

"ADI DİYARBAKIR İÇİN GEÇTİ"

HalkTV’den Seyhan Avşar'ın haberine göre, parti yetkilileri Demirtaş'ın aday olmayacağını net bir dille açıkladı. Demirtaş'ın Diyarbakır için isminin geçtiği ancak kendisinin belediye başkanlığı için bir başvurusunun olmadığı vurgulandı. Diyarbakır'daki adayın ise önseçim ile adaylık başvurusu yapanlar arasından seçileceği belirtildi.

Büyükşehirlerde aday belirleme süreci için Kent Konseyleri'nin kurulduğunu aktaran parti yetkilisi, "Kazan-kazan mantığında olduğumuzu açıklamıştık. Kendimiz kazanmadan kimseye kazandırmayacağız. Elbette muhalefet ile temaslarımız var. Ancak henüz netleşen bir durum yok. İktidar ile görüştüğümüz iddiaları ise tamamen yalan. Onlardan da bize bir görüşme talebi gelmedi" ifadelerini kullandı.

Parti yetkilisi sadece İstanbul değil, Mersin, Ankara gibi önemli şehirler içinde muhalefetle temaslarının sürdüğünü belirtti.


Dem Parti Başak Demirtaş yerel seçim

İlgili Haberler

DEM Parti, CHP’yi ziyaret edecek; gündemde yerel seçim var: Üç başkana kapı kapatıldı

DEM Parti, CHP’yi ziyaret edecek; gündemde yerel seçim var: Üç başkana kapı kapatıldı
DEM Partili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'ten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Can Atalay çağrısı

DEM Partili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'ten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Can Atalay çağrısı
DEM Parti CHP’yi ziyaret edecek

DEM Parti CHP’yi ziyaret edecek

En Çok Okunan Haberler