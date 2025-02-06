DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları hakkında karar: İlk celsede tahliye edildiler

Yayınlanma: 06.02.2025 - 16:10

Güncelleme: 06.02.2025 - 16:10

DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz hakkında, PKK/KCK silahlı terör örgütünün hedef ve çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri ve örgüte üye oldukları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, "Silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 6'şar aydan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Tutuklu yargılanan sanıklar Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz, bulundukları cezaevlerinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tarafların avukatları da mahkemede hazır bulundu.

"SİYASİ PARTİ FAALİYETİ"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Rojda Yılmaz, üzerine üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve herhangi bir örgüte üye olmadığını savunarak tahliyesini talep etti. Tutuklu sanık Abdullah Arınan ise işlemediği bir suç nedeniyle tutuklu olduğunu savunarak tahliye talep etti. Sanık avukatları, suç olarak isnat edilen eylemlerin siyasi parti faaliyeti olduğunu belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

İKİSİ DE TAHLİYE EDİLDİ

Duruşma savcısı, Arınan ile Yılmaz'ın, iddianamede belirtilen suçlamalardan cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz'ın tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi. Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi.