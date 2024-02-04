DEM Parti 'İstanbul' adayı için tarih verdi... 'Başak Demirtaş' açıklaması: '9 Şubat'a kadar...'

Yayınlanma: 04.02.2024 - 14:00

Güncelleme: 04.02.2024 - 15:09

DEM Parti MYK, önceki gün Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı. Partinin İstanbul’dan aday çıkarıp çıkarmayacağı MYK’nin gündemindeydi.

Toplantıdan çıkan karar neticesinde DEM Parti'nin İstanbul’da aday çıkaracağı öne sürüldü. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için yarışacak isimlerin henüz belli değil olmadığı ifade edildi.

Bolu Büyükşehir Belediyesi için Veli Saçılık’ın ismi geçerken; aday çıkarılacak iller arasında Antalya da yer aldı. İddiaya göre Antalya Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığı için Kemal Bülbül’ün adı öne çıktı.

SAAT 14.00'Ü İŞARET ETMİŞLERDİ

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 4 Şubat saat 14.00’ü işaret ederek, basın toplantısı ile birçok kentte yarışacak adayların isimlerini açıklayacaklarını duyurmuştu.

Yerel seçim gündemiyle toplanan Merkez Yürütme Kurulu’muz sürüyor. Elbette gündemimizdeki en önemli konulardan biri de İstanbul. Yarın saat 14:00’te İstanbul ve diğer kentlere ilişkin tutumumuzu genel merkezimizde açıklayacağız. — ayşegül doğan (@aysegul__dogan) February 3, 2024

"BAŞAK DEMİRTAŞ ADAY HAVUZUMUZDA"

DEM Parti Sözcüsü Doğan bugün parti genel merkezinde gazetecilerin karşısına geçti.

Doğan, İstanbul seçimlerine kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı. 9 Şubat'a kadar adaylarını açıklayacaklarını belirten Doğan, "Başak Demirtaş da aday havuzumuzda" dedi.

Ayşegül Doğan, açıklamasında, "Başlangıç noktamız neydi? Parti olarak aldığımız tüm kararlarda Balıkesir'den Van'a, Ankara'dan Diyarbakır'a onlarca il ve ilçede yaptığımız halk toplantıları ve halk buluşmalarında dile gelen talepler, öneriler ve eleştiriler belirleyici oldu" dedi.

İSTANBUL'DA ADAY ÇIKARILACAK

"4 Aralık günü burada yaptığımız basın toplantısında bir eğilimi paylaşmıştık" diyen Doğan, şöyle devam etti:

"O günkü eğilimimiz Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarımızla seçime girme eğilimini paylaşmıştık sizlerle. Aylardır partimizin gündeminde, güçlü bir seçenek olarak duran hatta eğilim olarak da kamuoyuyla paylaştığımız, kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, DEM Parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. Bugün aslında bu kararı sizlerle paylaşmak için toplandık."

ADAYLAR 9 ŞUBAT'A KADAR AÇIKLANACAK

İlgili kurulların aday belirleme çalışmalarına başladığını belirten Doğan, "9 Şubat'a kadar hem İstanbul adaylarımızı hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adaylarımızı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİNDEN DEĞERLİ İSİMLER VAR HAVUZUMUZDA"

Başak Demirtaş'ın olası adaylığı ile ilgili soruya yanıt veren Doğan, şunları söyledi:

"9 Şubat'a kadar İstanbul dahil olmak üzere aday göstereceğimiz diğer kentlerdeki adaylarımızı açıklayacağız. Tabii ki sevgili Başak Demirtaş da aday havuzumuzda... Birbirinden değerli isimler var havuzumuzda. Kamuoyuna yansıyan pek çok ismin aklımızda olduğu, değerlendirildiği ve onlarla istişareler yapıldığını bilinmesi isterim."

NE OLMUŞTU?

Partinin İstanbul'da aday çıkarma yönünde bir karar alması halinde, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın partinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Eş Başkan Adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Başak Demirtaş, “Bana bir görev düşerse bu konuda hazırım. Barış ve demokrasinin önünü açacağına inanırsak ve bunun için bir sorumluluk düşerse hazırım” demişti.