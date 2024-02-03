Son Dakika: DEM Parti İstanbul'da aday çıkarma kararı aldı

Son dakika haberi... DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 19:06
Son Dakika: DEM Parti İstanbul'da aday çıkarma kararı aldı
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) MYK'si yerel seçim için aday belirlemek üzere toplandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için toplantıda aday çıkarma kararı alındı. Ancak partinin henüz hangi ismi aday göstereceği belli değil. 

Cezaevindeki HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş DEM Parti'nin İstanbul adaylığı için konuşuluyordu. 

MYK sonrası hemen açıklaması yapılması ise beklenmiyor. Açıklamanın Pazartesi günü yapılacağı konuşuluyor. 


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