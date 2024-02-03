AKP İzmit Belediye Başkanı adayı Muharrem Tutuş kimdir? Muharrem Tutuş kaç yaşında, nereli?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP İzmit Belediye Başkanı adayı Muharrem Tutuş oldu. Peki, AKP İzmit Belediye Başkanı adayı Muharrem Tutuş kimdir? Muharrem Tutuş kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 18:16
AKP İzmit Belediye Başkanı adayı Muharrem Tutuş kimdir? Muharrem Tutuş kaç yaşında, nereli?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, il il gezerek belediye başkan adaylarını tanıtıyor. Buna göre AKP İzmit Belediye Başkanı adayı Muharrem Tutuş seçildi. Peki, AKP İzmit Belediye Başkanı adayı Muharrem Tutuş kimdir? Muharrem Tutuş kaç yaşında, nereli?

MUHARREM TUTUŞ KİMDİR?

Muharrem Tutuş, 1983 yılında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi'nde Denetim, Muhasebe ve Finans bölümünde lisans eğitimi aldı. AKP’de sırasıyla İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkan Yardımcılığı, İlçe Başkanlığı yaptı. 2019 yerel seçimleriyle birlikte İzmit Belediyesi meclis üyesi oldu. 2021 yılından bu yana İzmit Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili olarak görev yaptı. 2023 genel seçimleri öncesinde istifa eden Ali Güney’in yerine İzmit İlçe Başkanı olarak atanmıştı. Muharrem Tutuş evlidir.


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