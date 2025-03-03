DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Türkoğlu: TBMM’deki siyasi partilerin kadın milletvekilleriyle görüşeceğiz

Yayınlanma: 03.03.2025 - 13:03

Güncelleme: 03.03.2025 - 13:03

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclis Sözcüsü ve Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, parti genel merkezinde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısını değerlendirdi. Türkoğlu, Öcalan'ın çağrısının “kadınlar açısından hayati önemli” olduğunu ifade ederek, “Biz kadınlar bu tarihi çağrıyı kadın mücadelemizin deneyimleri, birikimleri ve mirasıyla barış mücadelesini büyütmeyi temel görev ve sorumluluk olarak görüyoruz. İktidar bu çağrının gereğini derhal yapmalıdır. Abdullah Öcalan'ın özgür ve çalışır koşullara kavuşması halklarla ilişki kurabilmesi gerekmektedir. Demokratik siyaset ve hukuki alanının oluşturulması sadece bir koşul değildir, bir teminattır. Adımlar bu yönüyle derhal atılmalıdır” diye konuştu.

"Türkiye'de Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü için Türkiye'nin demokratikleşmesi esastır" diyen Türkoğlu, Kadın Meclisi olarak önümüzdeki dönemde Öcalan’ın çağrısına ilişkin yapacakları çalışmalara dair şunları kaydetti:

"Parlamentoda olan siyasi partilerin kadın milletvekilleri ve kadın yapılarıyla bir müzakere ve bir diyaloğu kadın perspektifinde buluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta bu görüşmeleri partilerle yürüteceğiz. Kadın gazeteciler ve basın örgütleriyle kadınların barış siyasetini ve mücadelesini merkezi ve yerel siyasetin temel gündemi haline getirmek için birlikte tartışacağız.

"KADIN PLATFORMLARI VE KADIN KENT KONSEYLERİYLE BİR ARAYA GELECEĞİZ''

Kadın platformları ve kadın kent konseyleriyle birlikte demokratik siyaseti büyütmeyi, yerellerde barışın, sözünü ve mücadelesini toplumsallaştırmak için yan yana geleceğiz. Kadının şiddetle mücadele eden kurum ve örgütlerle birlikte, çatışma sürecinin hayatımıza nasıl şiddet olarak döndüğünün karşısında barışın ve demokratikleşmenin kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinde nasıl bir kazanıma dönüştürebileceğimizi hep birlikte tartışacağız.

“EMEK ÖRGÜTLERİ VE SENDİKALARIN KADIN YAPILARIYLA BULUŞACAĞIZ''

Barış siyaseti için emek örgütleri ve sendikaların kadın yapılarıyla birlikte demokratik toplumu ve demokratik değişimde birlikte yürümek için buluşacağız. Kadın aydın yazar, hukukçu, akademisyen ve sanatçılarla barış ve demokratik toplum çağrısına dair toplumu ve devleti bu tarihsel eşitte barışın ve demokratik değişimin içinde nasıl rol alacağını ve bizlerin bu değişimin nasıl bir gücü olduğunu birlikte konuşacağız.

''HEP BİRLİKTE SES OLALIM''

Tüm kadınlara çağrımızdır. Barış ve demokratik toplum çağrısına hep birlikte ses olalım. Bu topraklarda barış ve demokrasinin Türkiye'den Orta Doğu'ya yayılacak bir barış politikasının dilini ve siyasetini hep birlikte oluşturalım.”