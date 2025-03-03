Öcalan’ın çağrısı sonrası Bahçeli'den Ahmet Türk'e teşekkür telefonu

Yayınlanma: 03.03.2025 - 10:43

Güncelleme: 03.03.2025 - 10:57

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan için yaptığı "örgütü lağvettiğini açıklasın" çağrısının ardından Öcalan'ın beklenen metni kamuoyuyla paylaşıldı. Metnin okunmasının ardından PKK'dan 1 Mart tarihinde ateşkes ilanı kararı geldi.

Metni okuyan İmralı Heyeti içerisinde bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, Bahçeli tarafından arandığını ve Bahçeli'nin kendisine teşekkür ettiğini bildirdi.

İsmail Saymaz’a konuşan Ahmet Türk, Bahçeli’nin çağrı için “Çok güzel olduğunu, teşekkür ettiğini" aktardı. Bahçeli, görüşmede ''Umuyoruz her şey güzel geçecek, bu konuda çok mutlu oldum'” ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde Öcalan'a yaptığı "Örgütü lağvettiğini açıklasın" çağrısı, sonrası yaşanan gelişmelerin ardından Bahçeli'nin DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı arayarak çağrının hemen ardından tebrik ettiği de görüntülere yansımıştı.

'HUKUKİ BOYUT' NOTUNA AÇIKLAMA

Ahmet Türk, yaptığı açıklamada ''Sırrı Süreyya Önder, açıklamadan sonra Öcalan’a atfen “Silahların bırakılması ve PKK’nın kendini feshi demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir” notunu aktardı. Bu cümleden ne anlamalıyız?'' sorusuna yanıt verdi.

Türk şunları söyledi:

''Burada demokrasi adına bazı adımların atılması, bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Nedir bunlar?

Toplumu rahatlatacak şeyler. Bugün binlerce insan haksız ve hukuksuz yere cezaevinde yatıyor. Kürt dilinin özgürce kendisini geliştirebileceği bir ortamın hazırlanması gerekiyor. Çok kültürlü bir Türkiye’nin oluşması konusunda… Bazıları pazarlık diyor. Bunlar pazarlık konusu yapılacak şeyler değil, olması gerekendir, atılması gereken adımlardır.''

NEDEN AYRICA İFADE EDİLDİ?

Ahmet Türk, ''O not neden metinde değildi de ayrıca ifade edildi?'' sorusuna ise Herhalde “Biz metni hazırlamışız, bunu ilave edemeyiz” deyince Öcalan da dedi ki “Bu önemlidir, mutlaka bilinmesi gereklidir.” “Edemeyiz” diyen devlet görevlileri mi? Başka kim olacak?" cevabını verdi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

İmralı Heyetinde bulunan Türk, sürecin ilerisine dair sorulan soruya ''Kongrenin (PKK kongresi) toplanması ve kararın alınması önemli. Kongrenin toplanması hukuki olarak bir zemin yaratılması anlamına gelir. Kongre toplanmadan “Efendim uyuyoruz” demek yetmiyor. Kongrenin kendisini feshetmesi lazım. Bundan sonra tarihi Türk ve Kürt kardeşliği ve dostluğunu pekiştirmeye yönelik adımların atılması gerekiyor'' açıklamasını yaptı.

SURİYE'DE ARABULUCULUK TAVSİYESİ

''Ben olsam Suriye’de Kürtlerle yönetim ortasında arabuluculuk yaparım'' ifadelerini kullanan Türk şunları söyledi:

''Orada demokratik bir sistemin oluşmasına katkı sunarım. Çünkü orada problem ortaya çıktığı zaman yine sıkıntılı durumlar yaşanabilir. Türkiye’nin gerçekten kucaklayıcı bir siyaset izleyip izlemeyeceği konusunda beklentiler var. Türkiye kucaklayıcı bir siyaset izlerse bin yıllık Türk-Kürt kardeşliğini pekiştirmiş olur ve Ortadoğu’nun en güçlü devleti olur. Ortadoğu’ya demokrasi ihraç eder. Suriye’de demokratik değerler etrafında herkesin buluşacağı bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek lazım. Kürdün seçimlere girdiği demokratik bir anayasa… Bu konularda Türkiye sürece katkı sunabilir.''