DEM Parti, 'Öcalan' temaslarını hızlandırırken CHP şeffaflık çağrısını yineliyor: 'Ne planlanıyor Meclis bilmeli'

Yayınlanma: 03.01.2025 - 11:10

Güncelleme: 03.01.2025 - 11:10

DEM Parti heyetinin geride kalan hafta terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmesinin ardından dün Cumhur İttifakı ve DEM Parti arası temaslar hızlandı.

DEM Parti’nin Öcalan’a giden heyeti hem TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. İki görüşmenin de Meclis’te yapılması dikkat çekti.

Siyasetteki bu hareketliliği değerlendiren CHP kurmayları, süreçle ilgili samimiyet ve şeffaflık çağrısını yineledi.

Konuyla ilgili görüşmelerin Meclis’te yapılmış olmasının şeffaflık anlamına gelmeyeceğini vurgulayan kurmaylar “Biz süreci Meclis’te ve şeffaf yürütün derken görüşmelerin sadece fiziksel olarak Meclis’te yapılmasını kastetmedik. Bizim söylediğimiz hukuk devletlerinde olması gerektiği gibi bir görüşme yapılmadan önce Meclis’in bilgilendirilmesi, bu görüşmelerde ne isteneceğinin açıkça söylenmesi. Tüm partilerin sürece dahil edilmesi, fikirlerinin alınması. Görüşme gerçekleştikten sonra içerde ne konuşulduğunun açıkça söylenmesi” ifadelerini kullandı.

ÖZEL DOĞU İLLERİNE GİDECEK

DEM Parti’nin hafta sonu yaptığı görüşmede sürecin böyle işlemediğini söyleyen CHP kurmayları, “Orada ne konuşuldu, ne istendi, ne önerildi, bir anlaşma yapıldı mı bunları bilmiyoruz. Yani yorum yapabileceğimiz bir durum yok. DEM Parti heyeti bizimle görüştükten sonra belki tablo biraz daha netleşecek. Ancak biz taraflar ne talep ediyor, neyi amaçlıyor, kim ne istiyor bunların net bir şekilde açıklanması gerektiğini düşünüyoruz. Süreç şeffaf ve samimi olmalı ki biz de öyle katkı verebilelim. Ona göre yorum yapabilelim" diye konuştu.

Öte yandan; CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in üç günlük bir doğu turuna çıkacağını da aktaran partililer şu ifadeleri kullandı:

“Genel başkanımız bugün Ardahan’da olacak. İl başkanlığını, belediyeyi ziyaret edecek. Esnafla bir araya gelecek. Cumartesi günü Kars’ta il başkanlığının açılışını yapacak. Sonra yine Kars’ta Sarıkamış şehitlerimizi anacak. Pazar günü de Erzurum’da olacak. Bu küçük kapsamlı doğu turunda süreçle ilgili değerlendirmelerini bizzat kendi ağzından açıklayacak. Ama sadece bu gündemi konuşmayacak. Asgari ücret üzerinden söylediği ‘Direnişimizi meydan meydan büyüteceğiz’ sözüne uygun olarak, ekonomi üzerinden eleştirilerini de konuşmaya devam edecek. İnsanların geçim derdinin gündemden düşmesine izin vermeyecek."