DEM Parti olağanüstü toplanacak
DEM Parti, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin olağanüstü toplanma kararı aldı.
DEM Parti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından olağanüstü toplantı kararı aldı.
DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, son gelişmeleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yapılan operasyonu değerlendirmek üzere bugün saat 18.00'de, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları başkanlığında Diyarbakır'da toplanacak.
Etiketler: #Dem Parti #gözaltı #İmamoğlu
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