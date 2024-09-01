DEM Parti'den '1 Eylül' mesajı

Yayınlanma: 01.09.2024 - 13:00

Güncelleme: 01.09.2024 - 13:00

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlulları ve Tuncer Bakırhan, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Barış ve kardeşliğe vurgu yapılan mesajda, "Kendi geleceklerini çocukların, kadınların, milyonların sömürülmesine bağlayanlara en güzel cevap, eşit olarak barış ve kardeşlik içinde yaşanacak yeni bir dünya yaratmaktır. İçinde bulunduğumuz karanlık tabloya rağmen insanlık bunu yapabilir" denildi.

DEM Parti'nin yayınladığı metinde şu ifadeler kullanıldı:

"Ortadoğu’da başta Filistinliler ve Kürtler olmak üzere halklar ağır saldırı altındayken, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş derinleşerek devam ederken, dünyanın pek çok yerinde çatışmalar artarken, şimdi yapılacak en anlamlı şey barış mücadelesini her zamankinden çok yükseltmektir.

Kendi geleceklerini çocukların, kadınların, milyonların sömürülmesine bağlayanlara en güzel cevap, eşit olarak barış ve kardeşlik içinde yaşanacak yeni bir dünya yaratmaktır. İçinde bulunduğumuz karanlık tabloya rağmen insanlık bunu yapabilir.

Herkesin kendi dili, dini ve rengiyle özgürce ve eşit yaşadığı bir dünya yaratmak mümkündür. Çıkar çevreleri, çatışmalardan beslenen odaklar faşizmi körüklüyor ve savaş tamtamları çalıyorken; milyonların sessiz çığlığında barış ve kardeşlik var, eşitlik ve özgürlük var.

Bugüne kadar çok bedel ödendi, çok acı çekildi. Artık barışı inşa etmekten başka şansımız yok. Buna gücümüz de var, inancımız da.

Savaşa, tecride, ırkçılığa, darbelere ve hukuksuzluğa karşı 1 Eylül’de milyonların barış talebini ve sesini yükseltmeye devam edeceğiz.

“Savaşa Karşı Barışı, Tecride Karşı Özgürlüğü Haykıralım” şiarıyla 1 Eylül'de alanlarda olacağız.

Yaşasın 1 Eylül Dünya Barış Günü"