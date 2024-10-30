DEM Parti'den Ahmet Özer açıklaması: Tesadüf değil

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasının tesadüf olmadığını ve derhal serbest bırakılması gerektiğini belirterek "Bu irade gaspına kimse seyirci kalmamalıdır" çağrısı yaptı.

DEM Parti'den Ahmet Özer açıklaması: Tesadüf değil
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2024 - 11:16

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in "terör" suçlamasıyla gözaltına alınması üzerine Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) bir tepki geldi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Kent uzlaşısıyla seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınması bir tesadüf değil. Son gelişmeleri 'önyargısız değerlendirmek' için bu yöntemlerden vazgeçilmesi gerekir. Halkların iradesiyle seçilen Ahmet Özer’in hedef alınmasıyla verilmek istenen mesaj açıktır. Belli ki, Esenyurt Belediye Başkanı’nın kapsayıcı belediyecilik anlayışından, Kürt kimliğine ve kültürüne dönük çalışmalarından rahatsız olanlar yine iş başında. Esenyurt Belediyesi’ne yönelik bu saldırıya son verilmeli, Esenyurt Belediye Başkan’ı Ahmet Özer serbest bırakılmalıdır. Bu irade gaspına kimse seyirci kalmamalıdır."

 


Etiketler: #Dem Parti #ahmet özer #Esenyurt Belediyesi

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