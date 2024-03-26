DEM Parti’den ‘Ahmet Saymadi’ açıklaması: İtiraf değil iftira

DEM Parti, iktidara yakın medyada ‘parti meclisi üyesi’ olarak tanıtılıp açıklamalarına yer verilen Ahmet Saymadi adlı kişinin ‘parti kurullarında yer almadığını ve parti adına hiçbir konuşma yetkisinin bulunmadığını’ kaydetti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yanıt verilen açıklamada "DEM Parti’nin iradesini görmek isteyenlerin başka yerlere bakmasına gerek yok, Newroz meydanlarına, seçim mitinglerimize bakmaları yeterlidir" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 12:31
DEM Parti’den ‘Ahmet Saymadi’ açıklaması: İtiraf değil iftira
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), MYK toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde iktidara yakın medya ve sosyal medya hesapları tarafından ortaya atılan iddialara yanıt verildi.

"İktidar kirli oyunlarına devam ediyor" başlıklı açıklamada, Ahmet Saymadi isimli kişinin bir dernekte yaptığı konuşma yalanlanarak "DEM Parti Parti Meclisi üyesi olmadığı halde öyleymiş gibi lanse edilen Ahmet Saymadi’nin bir dernekte yaptığı konuşmaların Yürütme’nin başı ve iktidar medyası tarafından kullanılması saldırıların son halkasıdır. İktidar medyasının 'büyük itiraf' olarak lanse ettiği bu sözler itiraf değil olsa olsa iftiradır. Parti kurullarımızda yer almayan, partimiz adına hiçbir konuşma yetkisi bulunmayan Saymadi’nin açıklamaları tamamen kendi hayal dünyasının ürünleridir" denildi.

'Kent Uzlaşısı' isimlendirmesine de açıklık getirilen parti açıklamasında "Partimizin ‘Kent Uzlaşısı’ çerçevesinde kimlerle görüştüğü ve hangi sonuçları elde ettiği parti sözcülerimiz ve yetkili kurullarımız tarafından aşama aşama kamuoyuna açıklanmıştır. Kent Uzlaşısı CHP veya başka bir parti ile tariflenemez, ayrıca Kürt coğrafyasında hiçbir parti ile anlaşmamız yoktur. Kişisel egolarına, gündem olma dürtülerine yenik düşerek partimiz hakkında hayal ürünü senaryolar yazanların halkımız ve partimiz nezdinde hiçbir hükmü ve karşılığı yoktur" vurgusu yapıldı. 

ERDOĞAN'A 'İRADE' YANITI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yanıt verilen açıklamada, "Erdoğan’ın 'Bunlar irade olamıyor' açıklamalarından sonra iktidar medyası tarafından kullanılan bu tür açıklamaların kime ve neye hizmet ettiği ortadadır. Partimiz diğer bütün partilerden farklı olarak siyaseti halklaştırmış, toplumu, seçmenini, üyelerini aday belirleme önseçimlerine ve karar alma süreçlerine katmış yegane partidir" ifadeleri kullanıldı.  

Açıklama, "Bir kez daha hatırlatalım ki, bunlar beyhude çabalardır. Başta AKP Genel Başkanı Erdoğan olmak üzere, DEM Parti’nin iradesini görmek isteyenlerin başka yerlere bakmasına gerek yok, Newroz meydanlarına, seçim mitinglerimize bakmaları yeterlidir. DEM Parti siyaset üretme becerisiyle, mücadele azmiyle halklarımızın hak ve menfaatlerini en üst düzeyde temsil etmeye, iktidarın oyunlarını boşa çıkarmaya ve 3’üncü Yol siyasetini büyütmeye devam edecektir" ifadeleriyle son bldu. 

Partimiz ve halklarımız kara propagandayı ve kirli oyunları boşa çıkaracaktır.


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