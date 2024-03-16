Murat Kurum'dan 'DEM Parti' sorusuna yanıt: 'Niye uğramayayım?'

Yayınlanma: 16.03.2024 - 10:16

Güncelleme: 16.03.2024 - 10:24

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, iktidara yakınlığı ile bilinen Akit TV'nin 'Seçime Doğru' programına konuk oldu. Kurum, yerel seçimlere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum'un DEM Parti sorusuna verdiği yanıt ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

"NİYE UĞRAMAYAYIM?"

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "DEM Parti standına uğrar mısınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Uğrarım, niye uğramayayım. Oraya da öbür tarafa da uğrarım. Derneğine de vakfına da giderim."

Kurum daha sonra terörün kırmızı çizgisi olduğunu belirterek, "Teröre karşı söylemde netiz. Her türlü terör odağına karşı duruşumuz bellidir. Terörün dışında herkes de bizim kardeşimizdir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi Cumhur İttifakı'nın CHP'ye yönelik DEM Parti ile ittifak yaptığı iddiası sık sık gündem olmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Demlenmiş CHP' ifadesini kullanırken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP kirli ittifaklarla 'dem'leniyor' ifadesini kullanmıştı.