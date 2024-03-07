DEM Parti'den 'Ankara' kararı: Üç ilçede aday çıkartmayacaklar

Yayınlanma: 07.03.2024 - 15:08

Güncelleme: 07.03.2024 - 15:09

DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan ve DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, bir otelde yerel seçimlere ilişkin gazetecilerle kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi.

Türkdoğan, burada yaptığı açıklamada, DEM Parti olarak Ankara’da 27 ilçenin 24’ünde eş genel başkan adayları gösterdiklerini ancak Ankara’nın Yenimahalle, Polatlı ve Bala’da eş başkan adayı göstermediklerini kaydetti.

Türkdoğan, “Bunun dışındaki diğer ilçelerde eş başkan adaylarımız var, Yenimahalle dahil ilçelerimizde belediye meclis üyelerimiz var. Bu üç ilçemizde kent uzlaşısı kapsamında aday göstermedik” dedi.

DEM Parti olarak Ankara’da uzun zamandır eş başkan adayları çıkarmadıklarını da söyleyen Türkdoğan, bu nedenle aday çıkarmalarının başta kendi partilerine oy veren seçmenler olmak üzere, parti tabanında heyecan yarattığını kaydetti. DEM Partinin “bir üçüncü yol partisi olduğunu” da savunan Türkdoğan, 500 merkezde yerel seçimler için aday çıkardıklarını ve oy istediklerini kaydetti.

‘CHP'Yİ DESTEKLEYECEK MİSİNİZ?’

Türkdoğan, gazetecilerin, “Polatlı’da aday çıkarmadığınızı belirttiniz. Polatlı ve diğer iki ilçede CHP’nin adaylarına mı destek vereceksiniz? CHP’nin Polatlı adayı, eski MHP’li Mürsel Yıldızkaya. İki dönem belediye başkanlığı yaptı” sorusunu Türkdoğan, şu yanıtı verdi:

“Bizim kent uzlaşısı kavramımız şu: Bizim kentin temel güçleri, dinamikleriyle yaptığımız bir uzlaşıdır bu. Tekil olarak bir siyasi parti ile yapılan bir uzlaşı değildir. Merkez komisyonumuz tek tek bütün illeri değerlendirmiştir ve Ankara’da söylenildiği temelde bir ittifak söz konusu değil. Bizim büyükşehir adaylarımız var, büyükşehir adaylarımız için her yerde halkımızdan oy istiyoruz. Yenimahalle’de partimizin belediye meclis üyeleri var, belediye meclis üyelerine oy istiyoruz. Onun dışında ‘Şu partiyi destekleyin’ diye hiçbir yerde hiçbir tutumumuz yoktur. Biz her yerde adaylarımız olduğu için sadece kendimize oy istiyoruz.

Biz seçim döneminde ne kimseye kaybettirmek ne de kimseye kazandırmak gibi bir pozisyonumuzun olmadığını açıkladık. Biz sadece kendimize oy istiyoruz. Bu süreci bir kazanma süreci olarak görüyoruz. Bu kazanmayı da Türkiye’nin barışını kazanma olarak tarif edebiliriz. Siyasi tartışmalara girmek yerine pozisyonumuz budur. Halkımız, politik bilinci olan bir halktır. Büyükşehirde seçime giriyoruz. O ilçelerde de büyükşehir için kendimiz için oy istiyoruz. Büyükşehir seçimine girdiğimiz için her yerde olacağız. Belediye meclis üyelerimiz olacak.”

‘ŞU ADAY KAZANACAK POZİSYONUNDA DEĞİLİZ’

Türkdoğan, “Yani ilçelerde de belediye meclis üyelikleri kapsamında partimize oy istiyoruz mu demek istiyorsunuz” sorusu üzerine de “Elbette... DEM Parti’ye oy istiyoruz” dedi.

Türkdoğan, 2019 yılında Ankara’da aday göstermeyip, CHP’nin büyükşehir adayı Mansur Yavaş’ı desteklediklerini ve bu durumun 31 Mart seçimlerine nasıl yansıyacağına ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti:

“Aday çıkarmamızdan dolayı Ankara’da halklarımız, parti tabanımız çok mutlu. 2019’da partimizin çok farklı bir stratejisi vardı. ‘2019’da siyasi iktidara kaybettirme stratejisi’ izlemiş ve aday çıkarmamıştık. Üzerinden çok zaman geçti. 2023 seçimlerinde adımız Yeşil Sol Parti’ydi. HDP, HEDEP oldu adımız, en sonda da DEM oldu. 2023’te DEM Parti Türkiye halklarıyla birlikte, demokrasi muhalefetiyle birlikte, Türkiye’ye bir seçenek sundu; aday çıkartmadık. Siyasi iktidar değişikliğinin önünü açtık ancak Türkiye muhalefeti, dünyanın en zor işini başardı. Alması gereken seçimi almadı. ‘Alamadı’ değil almadı.

Bütün bunlar üzerine biz, parti olarak, yeniden yapılandırma süreci yönetiyoruz. Çok sayıda yerde, halkımızla toplantılar gerçekleştirdik. Ciddi eleştirilerde bulundu halkımız. Olağanüstü genel kurul yaptık ve bütün bunlardan çıkan sonuçlara göre de her yerde aday çıkartmamızı anlatma paradigmamız olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Ankara’da beş yıl geçti. Durum çok farklı. Şu anda Ankara’nın sol-sosyalist seçeneği biziz. Halklardan yana seçeneği biziz. Ankara’da yarışan adaylara baktığınız zaman milliyeçi kanattan gelen adaylar var, partiler farklı olsa da. Ankara’daki kadınlara, sol-sosyalist, Türk, Kürt, LGBTİ ve kadınlara sesleniyoruz. Bize oy vermeliler. ‘Şu aday kazanacak’ pozisyonunda değiliz. Partimize oy istiyoruz. Kendimize oy istiyoruz. Bu yarışta iddialıyız.”